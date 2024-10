UFC Vegas 99: onde assistir ao vivo e card completo de Hernández x Pereira

O brasileiro Michel Pereira e o americano Anthony Hernández fazem a luta principal do UFC Vegas 99, neste sábado (19), a partir das 17h (de Brasília).

O evento será transmitido pelo UOL Play via UFC Fight Pass — com planos a partir de R$ 24,90/mês. As três primeiras lutas do card preliminar também serão transmitidas pelo canal do UOL Esporte no YouTube.

O card preliminar começa às 17h (de Brasilia), e o principal às 20h. A grande luta da noite tem o brasileiro Michel Pereira encarando Hernández na categoria peso médio. Esta é a primeira vez que o lutador brasileiro realiza o principal combate da noite.

O evento ainda terá outros três brasileiros em ação, todos no card preliminar. Matheus Nicolau enfrenta Asu Albamayev, Jean Matsumoto luta contra Brad Katona e Tamires Vidal encara Joselyne Edwards.

Card Principal

Anthony Hernández x Michel Pereira

Rob Font x Kyler Phillips

Charles Johnson x Sumudaerji

Jake Hadley x Cameron Smotherman

Darren Elkins x Daniel Pineda

Card Preliminar