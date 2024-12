Após longo tempo de espera, Corinthians espera Palacios 100% em pré-temporada

O Corinthians deve contar com o lateral esquerdo Diego Palacios para a pré-temporada de 2025. É esperado que o jogador de 25 anos esteja apto a treinar sem restrições com o grupo em janeiro.

Palacios se machucou em seu primeiro jogo com a camisa do Corinthians, contra o São Bernardo, no final de janeiro. Na ocasião, o clube alegou que o equatoriano sentiu uma lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo.

Após meses de recuperação, o atleta chegou a ser relacionado para o jogo contra o Atlético-GO, no dia 11 de junho. Porém, após sofrer um trauma durante um treinamento, o clube optou por realizar a artroscopia no joelho esquerdo de Palacios, buscando corrigir a lesão crônica.

Na reta final da última temporada, o atleta chegou a trabalhar parcialmente com o elenco, mas também realizou atividades em campo separado com a equipe de fisioterapia.

Com Palacios saudável, a expectativa é que Matheus Bidu ganhe uma importante concorrência na lateral esquerda. O equatoriano foi contratado pelo Timão em janeiro sob forte expectativa, vindo do Los Angeles FC.

Palacios passou cinco temporadas na MLS e foi adquirido sem custos pelo Timão, com vínculo válido até final de 2027.