Por que Palmeiras ainda não preparou grande homenagem na despedida de Dudu

O Palmeiras anunciou na última quinta-feira (12) a rescisão amigável do contrato com o atacante Dudu. O UOL apurou os motivos que "impediram" o clube de fazer uma grande homenagem ao ídolo.

Por que Dudu não foi homenageado?

O acordo foi assinado na quinta-feira, e Dudu viajou na segunda-feira para os EUA. Portanto, diferentemente do que ocorreu com Scarpa, Luan e Endrick, entre outros ídolos, o atleta não está em São Paulo para ser homenageado.

A homenagem não poderia ter sido feita antes. Dudu tinha contrato vigente e, até a quinta-feira, não havia um acordo financeiro entre as partes para a rescisão.

O Palmeiras evitou transformar um jogo decisivo em festivo. Apesar das chances escassas de título na última rodada do Brasileirão, contra o Fluminense, o Alviverde preferiu evitar distrações quanto ao clima da partida.

A despedida de Dudu do Palmeiras é diferente em relação a de Gabigol no Flamengo. O ex-camisa 7 do Verdão tinha contrato até janeiro de 2026 e, para o fim dele, era preciso uma negociação. Gabigol, por outro lado, tinha vínculo que iria expirar já neste mês de dezembro com o Fla.

Palmeiras e o entorno de Dudu já têm acordo para uma homenagem. Ela irá acontecer quando o atleta retornar ao Brasil e deve ser realizada antes mesmo do Natal.

Palmeiras faz postagem de despedida

O Palmeiras comunicou a rescisão contratual com Dudu durante a última quinta-feira (12) com uma postagem nas redes sociais. O clube agradeceu ao jogador e disse que ele "será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora".

Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes no Allianz Parque e um dos mais vitoriosos jogadores da história palmeirense, Dudu será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora que temos vivenciado ao longo dos últimos anos. Obrigado, Dudu, pela brilhante trajetória construída com a nossa camisa! Você sempre fará parte da Família Palmeiras!

Palmeiras

Dudu foi contratado pelo Palmeiras em 2015, onde permaneceu até 2020, quando transferiu-se ao Al-Duhail, do Qatar. No ano seguinte, retornou ao clube paulista e deu sequência à sua história no clube.

Pelo Palmeiras, Dudu tem 462 jogos e 88 gols marcados. Além disso, é um dos maiores campeões do clube, com 12 títulos conquistados. São uma Copa do Brasil (2015), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).