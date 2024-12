Pôster do UFC 311 destaca disputas de título de Makhachev e Merab; confira

Marcado para acontecer no dia 18 de janeiro de 2025, o UFC 311 ganhou seu pôster oficial nesta semana. Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a maior organização de MMA do mundo divulgou a imagem promocional do evento que será liderado por duas disputas de cinturão. E como não poderia deixar de ser, a arte criada destaca justamente os quatro protagonistas que duelarão pelos títulos dos leves (70 kg) e galos (61 kg).

Com uma arte mais minimalista, o Ultimate optou por representar os campeões Islam Makhachev e Merab Dvalishvili com a cor vermelha, enquanto os desafiantes ao cinturão Arman Tsarukyan e Umar Nurmagomedov foram ilustrados na cor azul. Na parte de cima, com um maior destaque, a liga colocou os protagonistas do 'main event', que fazem uma revanche pelo trono dos pesos-leves. Logo abaixo, colocados frente a frente em um tamanho um pouco menor, 'The Machine' e o primo de Khabib se encaram.

Esquadrão Brasileiro em peso

Além das duas disputas de título, o card do UFC 311 contará com a presença massiva do 'Esquadrão Brasileiro', com seis atletas confirmados até então. No card principal, Renato Moicano mede forças contra Beneil Dariush. Já na parcela preliminar do show numerado, Jailton Malhadinho, Karol Rosa, Johnny Walker, Diego Ferreira e Raoni Barcelos também entram em ação em Los Angeles (EUA) para representar as cores do Brasil.

