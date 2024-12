Pritchard marca 27 pontos, Celtics superam Pistons e alcançam a 20ª vitória na NBA

Com um segundo tempo impecável, apesar da ausência do astro Jayson Tatum, poupado com dores no joelho, o Boston Celtics registrou sua 20ª vitória na temporada ao passar pelo Detroit Pistons por 123 a 99, na noite de quinta-feira.

A equipe da casa contou com uma atuação de gala de Payton Pritchard, que anotou sete cestas de três pontos e alcançou os 27 pontos na partida. Ele se tornou ainda o décimo jogador da equipe a acertar 500 cestas de três. Derrick White fez 23 pontos, também com sete cestas da marca dos três pontos, e ajudou os Celtics conquistar o quarto triunfo em cinco jogos.

Depois de um começo lento, o conjunto de Boston acordou no segundo tempo e chegou à vitória com relativa facilidade. O ataque permaneceu equilibrado, um sinal positivo para um time que vinha de sua maior pausa entre os jogos nesta temporada. No terceiro quarto, os Celtics superaram a equipe de Detroit por 34 a 24 e abriu larga vantagem para a última parcial da partida.

Do lado dos Pistons, O técnico J.B. Bickerstaff esperava que seu time repetisse o ímpeto da vitória anterior sobre o New York Knicks, mas os jovens atletas não tiveram consistência. Até aqui, a equipe de Detroit só conseguiu vitórias consecutivas duas vezes nesta temporada. Cade Cunningham se destacou com 18 pontos, oito rebotes e oito assistências.

Em outra partida da noite, Domantas Sabonas marcou 32 pontos e igualou o melhor marca do ano em rebotes, com 20, para ajudar o Sacramento Kings a derrotar o New Orleans Pelicans, fora de casa, por 111 a 109. DeMar DeRozan marcou 29 pontos, enquanto De'Aaron Fox e Keegan Murray adicionaram 18 pontos cada um para os Kings, que venceram a terceira partida seguida na NBA.

CJ McCollum acertou seis cestas de três pontos e marcou 36 pontos para o New Orleans. Os Pelicans até conseguiram duas defesas consecutivas, o que deu a eles a chance de tentar um empate ou a vitória nos segundos finais, mas Malik Monk pegou a bola de Dejounte Murray, no que foi tecnicamente marcado como um bloqueio, e Sabonis agarrou a bola solta para selar o resultado.

Na Flórida, Bam Adebayo comandou a vitória do Miami Heat sobre o Toronto Raptors por 114 a 104 com 21 pontos, 16 rebotes e cinco assistências. Foi o quarto triunfo seguido da equipe, que ainda contou com 23 pontos de Tyler Herro e 14 de Nikoli Jovic. Jimmy Butler e Dru Smith anotaram 11 cada um.

Pelo lado dos Raptors, RJ Barrett, fez um "triplo-duplo" com 13 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Grady Dick marcou 22 pontos e Jako Poetl, 16. A franquia de Toronto venceu apenas uma vez em 13 confrontos fora de casa.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Boston Celtics 123 x 99 Detroit Pistons

Miami Heat 114 x 104 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 109 x 111 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs