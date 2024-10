Corinthians fez proposta para pagar dívida, mas Cuiabá não aceitou, diz PVC

O Corinthians fez uma proposta para pagar o que deve ao Cuiabá pelo volante Raniele, mas o Dourado não aceitou os termos apresentados no primeiro contato, informou Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

Segundo PVC, o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, não aceitou a proposta apresentada pelo Corinthians, que tenta negociar dívidas atrasadas. "Depende de uma habilidade política gigantesca para negociar com os credores, o que já não se conseguiu nessa primeira negociação com o Cuiabá", avaliou o colunista do UOL.

O Corinthians fez uma proposta para o Cristiano Dresch de renegociação da dívida que tem com o Cuiabá. No primeiro momento, o Cristiano não aceitou essa proposta. E é um direito do Cuiabá.

A saída é negociar, mas isso depende da capacidade de compreensão dos credores. Ou seja, depende de uma habilidade política gigantesca para negociar com os credores, o que já não se conseguiu nessa primeira negociação com o Cuiabá. Paulo Vinícius Coelho

Troca de farpas

A semana foi marcada por uma troca de farpas pública entre Cuiabá e Corinthians. O motivo é a dívida em aberto por Raniele, que foi contratado pelo Timão no início da temporada, já na gestão Augusto Melo, e ainda não foi pago integralmente.

O presidente do Cuiabá afirmou no último domingo (13) que o Corinthians está dando "um golpe no futebol brasileiro". O dirigente reclamou que o clube não pagou o que deve e segue gastando milhões em contratações, como a de Memphis Depay.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, o CEO do Corinthians, Fred Luz, respondeu a declaração e afirmou que o presidente "exagerou e muito". Ele admitiu que o Timão não tem como pagar suas dívidas e pediu "boa vontade e compreensão" aos credores.

