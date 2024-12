Vasco anuncia camisa comemorativa aos 50 anos da conquista do Brasileirão de 1974

Nesta quinta-feira, o Vasco da Gama anunciou o lançamento de um uniforme especial em celebração aos 50 anos da conquista do primeiro título brasileiro do clube, alcançado em 1974 com Roberto Dinamite liderando o time histórico do cruzmaltino.

O Cruzmaltino informou que a comercialização dos produtos começará em breve, porém não deu nenhuma data oficial.

Além de uniformes para jogadores de linha, a coleção, em parceiria com a fornecedora Kappa, contará com modelos de camisa de goleiro de manga longa e versões de manga curta para os torcedores.

1974 - 2024 Nova Camisa Comemorativa Vasco Kappa 50 anos da conquista do Campeonato Brasileiro de 1974! Disponível em breve em todas as lojas do Gigante da Colina.

O Vasco conquistou seu primeiro título brasileiro em 1º de agosto de 1974, ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã, no Rio de Janeiro. A vitória fez do Vasco o primeiro clube carioca a levantar o troféu do "Campeonato Nacional", como o Brasileirão era chamado na época.

A competição daquele ano reuniu 40 equipes e teve um formato de quadrangular final em turno único. Vasco e Cruzeiro terminaram empatados em pontos, exigindo uma partida extra para decidir o campeão.

Na grande final, Ademir abriu o placar para o Vasco aos 14 minutos do primeiro tempo. O segundo gol, marcado por Carvoeiro, foi anulado por impedimento. O Cruzeiro empatou aos 19 minutos do segundo tempo, mas Carvoeiro voltou a marcar, garantindo a vantagem de 2 a 1 para o Vasco. No final da partida, o Cruzeiro ainda teve um gol anulado, assegurando a vitória cruz-maltina.

Esse título também marcou o início da trajetória de Roberto Dinamite, que, aos 20 anos, fez sua estreia como titular. Ele brilhou ao ser o artilheiro do campeonato com 16 gols, consolidando seu nome como um dos maiores ídolos da história do clube.