João Schiessl vence Daniel Dutra da Silva e garante vaga nas semifinais da Procópio Cup

O paranaense João Schiessl é mais um tenista a garantir vaga nas semifinais da Procopio Cup, torneio que vale um convite para o Rio Open - ATP 500 que acontece em fevereiro, no Rio de Janeiro. Os jogos da competição que homenageia o pioneiro do tênis no Brasil acontecem na Sociedade Harmônia de Tênis, em São Paulo.

Nesta sexta-feira, no último dia da fase de grupos, as partidas começam a partir das 18h (de Brasília). Já no sábado (semifinais) e domingo (finais), os jogos acontecem a partir das 12h. Todas as partidas terão transmissão no site www.rioopen.com e, no domingo, a final terá também transmissão do SporTV.

Em uma partida emocionante, com vários match points perdidos por ambos os tenistas, João Schiessl derrotou o experiente Daniel Dutra da Silva por 7/6 (4), 5/7 e 15/13 e assumiu a liderança do Grupo Fernando Gentil.

"Foi uma loucura completa. Joguei muito bem praticamente o jogo inteiro. No primeiro set, foi muito no detalhe mas consegui levar. No segundo set, parecia que estava tudo encaminhado, tive 5-2 e três match points, mas o Daniel subiu muito o nível, me complicou e conseguiu vencer", analisou Schiessl.

"No match tie-break, saí perdendo por 6 a 1, mas consegui voltar. Foi uma luta completa, muita entrega para ganhar depois de alguns match points salvos, outros perdidos. No final, me passou pela cabeça que eu poderia classificar, e isso foi uma motivação extra para vencer. Estou muito feliz com a vitória", finalizou o tenista de 20 anos.

Na outra partida do dia, João Bonini venceu Luis 'Guto' Miguel por 6/4 e 6/2 e conquistou a primeira vitória na competição. Ele segue na briga por uma vaga na próxima fase com Daniel Dutra da Silva.

"Eu vim para esse torneio com jogadores mais fortes para vivenciar esse nível mais forte de tênis. Sou muito grato a Procopio Cup pela experiência que estou tendo. Hoje joguei bem, estava confiante no saque, consegui encaixar meu jogo. E agora amanhã é tentar jogar meu melhor nível", comentou Bonini.

A rodada desta sexta-feira da Procopio Cup acontece partir das 18h. Todos os atletas entram em quadra para definir os últimos classificados e também o chaveamento das semifinais.

Confira a programação da Procopio Cup desta sexta-feira, 13 de dezembro:

Quadra Central - 18h

Pedro Sakamoto (SP) x José Pereira (PR)

A seguir

João Lucas Reis (PE) x Pedro Boscardin (SC)

Quadra 2 - 18h

João Schiessl (PR) x Luis 'Guto' Miguel (DF)

A seguir

João Bonini (SP) x Daniel Dutra Silva (SP)