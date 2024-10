Emprestado pelo Botafogo, Diego Hernández diz que gostaria de ficar no Club León, do México

O meia atacante Diego Hernández, de 24 anos, deseja permanecer no futebol mexicano. O jogador está emprestado pelo Botafogo ao León, onde o uruguaio vem recebendo oportunidades. Segundo o atleta, seu desejo é de permanecer no país da América Central.

"Sim, sim (gostaria de ficar). Conversei com meu pai, com meu representante, é um lindo país do qual gosto, gosto também do elenco, do clube. A verdade é que sim, gostaria de ficar", afirmou Diego Hernández.

O uruguaio estreou pelo Club León em agosto deste ano. Desde então, o jogador esteve presente em sete jogos da equipe mexicana, ajudando com duas assistências no período. De acordo com o site "Cancha Política", caso o León queira comprar Diego Hernández em definitivo, o valor fixado no contrato é de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 14 milhões).

O Botafogo comprou Diego Hernández em 2023 por cerca de R$ 10 milhões, quando o jogador estava no Montevideo Wanderers, do Uruguai. Pelo Glorioso, o meia-atacante disputou 24 jogos e marcou um gol.