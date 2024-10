Com retorno de Lucho e Ruan Pablo, Bahia fecha preparação para enfrentar o Cruzeiro

O último treino do Bahia antes de enfrentar o Cruzeiro contou com novidades. Lucho Rodríguez (Uruguai) e Ruan Pablo (Brasil sub-16) retornaram de suas respectivas seleções nacionais e participaram do treinamento normalmente com seus demais companheiros.

A primeira atividade do dia foi na academia, onde os atletas ficaram livres para se exercitar. Em seguida, já no campo, eles participaram de um aquecimento técnico e físico coordenado pelo preparador Danilo Augusto.

Já sob a orientação do treinador Rogério Ceni, os jogadores trabalharam em campo aberto diversas situações de jogo, ofensivas e defensivas, durante uma movimentação tática.

Na segunda e última etapa, em um espaço reduzido, parte do grupo foi dividida em duas equipes para uma atividade técnica. Os demais, sob a supervisão de Rogério Ceni, se concentraram em um trabalho de finalizações na grande área.

Se recuperando de uma lesão na coxa, o volante Azevedo ficou entre a fisioterapia e a academia e deve ser desfalque para a partida contra o Cruzeiro. Suspenso, Caio Alexandre também está fora.

Cruzeiro e Bahia se enfrentam no Mineirão nesta sexta-feira, às 21h30, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Esquadrão de Aço é o sétimo colocado da liga nacional, com 45 pontos. A Raposa vem na sequência, em oitavo, com 43 pontos.