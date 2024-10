Atlético reserva busca empate com Fortaleza e 'ajuda' Botafogo e Palmeiras

O Fortaleza pode ver as chances de título ficarem ainda menores no Brasileirão. O Leão do Pici até saiu na frente, mas levou o empate e ficou no 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (16), pela 30ª rodada da competição.

Marinho foi o personagem central da noite na Arena Castelão. O atacante colocou o Fortaleza na frente, viu Fausto Vera deixar tudo igual e acabou expulso após agredir Palacios no segundo tempo. Tinga também recebeu o cartão vermelho.

O Atlético-MG jogou a partida com uma equipe quase toda reserva. Gabriel Milito poupou as principais peças pensando na semifinal da Copa do Brasil.

O resultado 'ajudou' Botafogo e Palmeiras na briga pelo título. O Fortaleza foi apenas aos 56 pontos, na terceira colocação e pode ver o cariocas e paulistas dispararem caso vençam seus jogos contra Criciúma e Juventude, respectivamente, na rodada. O Atlético-MG chegou aos 41 e é o nono.

O Fortaleza volta a campo no sábado (26), quando visita o Palmeiras, às 16h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O Atlético-MG tem uma decisão pela frente. No sábado (19), o Galo visita o Vasco, às 18h30, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Como foi o jogo

A primeira etapa foi movimentada no Castelão e teve um erro como decisivo. O Fortaleza começou a partida pressionando, mas viu o Atlético-MG não se acanhar e dar o primeiro grande susto acertando o travessão. Quando o Galo parecia tomar as rédeas da partida, Paulo Vitor errou ao fazer um corte e viu Marinho abrir o placar ao seu estilo. Mesmo na frente, o Leão do Pici seguiu ofensivo e ficou perto de ampliar o marcador em boas jogadas do trio de ataque. Os comandados de Gabriel Milito não se abateram com o tento sofrido e continuaram respondendo à altura, mas sem sucesso.

Tinga em ação durante Fortaleza x Atlético-MG, jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF

O segundo tempo teve Atlético-MG aceso, expulsões no Fortaleza e João Ricardo salvador. O Galo começou a etapa com tudo e buscou o empate logo aos dois minutos. A situação ficou ainda mais difícil para o Fortaleza conforme a temperatura do jogo subiu. Marinho foi expulso por agredir Palacios, e Tinga também recebeu o vermelho após impedir chance clara de gol do Galo. Com dois a mais, os reservas da equipe mineira se lançaram com tudo ao ataque, mas pararam em boas defesas de João Ricardo.

Lances importantes e gols

No travessão! O primeiro grande susto do jogo foi do Atlético-MG. Igor Gomes cruzou pela esquerda, e Fausto Vera, livre, furou. Na sobra, a bola ficou com Saravia, que soltou o pé, mas viu o chute explodir no travessão e sair.

Marinho, ao seu estilo, abre o placar: 1 x 0. Paulo Vitor falhou ao cortar cruzamento e viu a bola ser roubada por Martínez. O argentino deixou com Marinho, que limpou dois defensores e finalizou no canto esquerdo alto de Everson. O goleiro tocou na bola, mas viu ela morrer no fundo das redes.

Passa muito perto. Moisés aproveitou novo erro de Paulo Vitor, roubou a bola e arriscou chute firme da entrada da área. A bola passou raspando a trave direita de Everson.

Faltou pouco. Bruno Fuchs deu uma de armador, avançou para o campo de ataque e lançou Igor Gomes nas costas da defesa do Fortaleza. O volante se esticou todo e conseguiu tocar só com a ponta da chuteira na bola, que passou rente à trave.

Fausto Vera deixa tudo igual: 1 x 1. O Atlético-MG deixou tudo igual logo nos primeiros minutos. Palacios recebeu pela esquerda e cruzou na cabeça de Fausto Vera. O argentino cabeceou no canto direito de João Ricardo, que não conseguiu chegar.

Marinho é expulso. O atacante do Fortaleza fez lance pela direita e foi derrubado por Palacios. Ele levantou irritado com o adversário e deu uma ombrada na altura do peito do rival. Rafael Rodrigo Klein expulsou o jogador com vermelho direito.

Tinga também recebe o vermelho. O lateral do Fortaleza segurou Caio Maia em bola lançada nas suas costas. Rafael Rodrigo Klein expulsou o jogador de maneira direta.

João Ricardo salva duas vezes. O goleiro do Fortaleza apareceu pela primeira vez após saída de bola errada da defesa que ficou com Robert Santos. O meio-campista finalizou firme no canto esquerdo, mas João Ricardo espalmou. Depois, Caio Maia tabelou pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou cruzado para nova boa aparição do camisa 1.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 x 1 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 16 de outubro de 2024, às 21h45 (de Brasília)

Competição: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gols: Marinho (14'/1°T), Fausto Vera (2'/2°T)

Cartões amarelos: Bruno Pacheco (FOR), Palacios, Paulo Vitor, Caio Maia (ATL)

Cartões vermelhos: Marinho, Tinga (FOR)

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Zé Welison), Hércules e Martínez (Yago Pikachu); Marinho, Moisés (Renato Kayzer e depois Pedro Augusto) e Lucero (Breno Lopes). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Bruno Fuchs e Saravia; Fausto Vera, Paulo Vitor (Otávio) e Igor Gomes (Robert Santos); Palacios (Caio), Alisson (Gustavo Scarpa) e Alan Kardec. Técnico: Gabriel Milito