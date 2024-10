Jornal inglês coloca Estêvão, do Palmeiras, entre os melhores jogadores sub-17 do futebol mundial

O atacante Estêvão se destaca desde as categorias de base do Palmeiras e atualmente é um dos protagonistas do time profissional, comandado pelo técnico Abel Ferreira. O jornal The Guardian listou os melhores 60 jogadores sub-17 do mundo e colocou a joia palmeirense na lista que conta com mais dois brasileiros.

Além de Estêvão, estão entre as melhores promessas os brasileiros Gabriel Carvalho, meia-atacante do Internacional, e Riquelme Felipe, atacante do Fluminense. Outro jogador do Tricolor carioca que aparece é o atacante Matheus Reis, nascido no México, mas com dupla nacionalidade, incluindo a brasileira.

Estêvão vem fazendo brilhar os olhos dos torcedores. Aos 17 anos, o atleta já está vendido ao Chelsea, que o comprou por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões na época). Contudo, ele só se junta ao elenco do time inglês depois que completar 18 anos e após a disputa do Mundial de Clubes de 2025, que acontece em junho.

Nesta temporada, ele tem 37 jogos e 11 gols e sete assistências pelo Palmeiras. Ainda, conquistou sua primeira convocação à Seleção Brasileira principal, onde disputou dois jogos.

Gabriel Carvalho também tem tido destaque no Internacional e soma, ao todo 16 jogos, um gol e duas assistências. Enquanto as joias do Fluminense, Riquelme Felipe e Matheus Reis ainda não tiveram oportunidades no time profissional, apesar de se destacaram na base.

O estudo "Next Generation", do The Guardian, que elenca as melhores promessas do futebol, é feito anualmente. Em 2023, por exemplo, os brasileiros presentes na lista eram Endrick, Luis Guilherme e Vitor Reis, todos formandos no Palmeiras, e Kauã Elias, do Fluminense.

Confira a lista dos 60 jogadores sub-17 mais promissores:

Adrian Przyborek (Polônia) - Pogon Szczecin



Alexandru Stoian (Romênia) - Farul



Alfonso Montero (Uruguai) - Juventus Primavera



Andrés Felipe Dávila (Colômbia) - Independiente Medellín



Andrija Maksimovic (Sérvia) - Estrela Vermelha



Arkhan Kaka (Indonésia) - Persis Solo



Ayyoub Bouaddi (França) - Lille



Azizbek Tulkinbekov (Uzbequistão) - Bunyodkor



Bleon Kurtulus (Suécia) - Halmstad



Bruno Durdov (Croácia) - Hajduk Split



Charalampos Kostoulas (Grécia) - Olympiacos



Chido Obi-Martin (Dinamarca) - Manchester United



Chris Rigg (Inglaterra) - Sunderland



Christian McFarlane (Estados Unidos) - New York City FC



Daniel Daga (Nigéria) - Enyimba



Ege Arac (Turquia) - Galatasaray



Emanuel Benjamín (Itália) - Real Madrid



Enzo Molebe (França) - Lyon



Estêvão (Brasil) - Palmeiras



Federico Coletta (Itália) - Roma



Francis Onyeka (Alemanha) - Bayer Leverkusen



Franco Mastanuono (Argentina) - River Plate



Gabriel Carvalho (Brasil) - Internacional



Geovany Quenda (Portugal) - Sporting



Ian Subiabre (Argentina) - River Plate



Jaden de Guzmán (Holanda) - PSV



James Overy (Austrália) - Manchester United



Joan Martínez (Espanha) - Real Madrid



Joane Gadou (França) - RB Salzburg



Jonah Kusi-Asare (Suécia) - Bayern de Munique



Kendry Páez (Equador) - Independiente del Valle



Kenneth Adejenughure (Áustria) - Liefering



Konstantinos Karetsas (Bélgica) - Genk



Koussay Maacha (Tunísia) - Espérance de Tunis



Kyrylo Dihtyar (Ucrânia) - Metalist



Lamine Yamal (Espanha) - Barcelona



Lorenzo Hoareau (Seychelles) - Saint Louis Suns United



Luka Vuskovic (Croácia) - Hajduk Split



Marc Bernal (Espanha) - Barcelona



Marvin Akahomen (Suíça) - Basel



Matheus Reis (México) - Fluminense



Matias Siltanen (Finlândia) - KuPS



Mattia Liberali (Itália) - Milan



Maxloren Castro (Peru) - Sporting Cristal



Mihalo Cvetkovic (Sérvia) - FK Cukaricki



Moisés Paniagua (Bolívia) - Always Ready



Mustafa Erhan Hekimoglu (Turquia) - Besiktas



Oskar Spiten-Nysaeter (Noruega) - Stabaek



Pau Cubarsí (Espanha) - Barcelona



Rayane Messi (França) - Strasbourg



Rento Takaoka (Japão) - Nissho Gakuen High School



Riquelme Felipe (Brasil) - Fluminense



Rodrigo Moro (Portugal) - Porto



Sebastian Olderheim (Noruega) - Stabaek



Shane Kluivert (Holanda) - Barcelona



Siyabonga Mabena (África do Sul) - Mamelodi Sundowns



Talal Hadi (Arábia Saudita) - Al-Ittihad



Vakhtang Salia (Geórgia) - Dinamo Tbilisi



Viggo Gebel (Alemanha) - RB Leipzig



Zavier Gozo (Estados Unidos) - Real Salt Lake