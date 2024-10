Programação do Corinthians: elenco intensifica preparação para "final" contra Athletico-PR

A semana do Corinthians que se inicia tem como grande foco a "final" contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco tem mais três dias de treino antes do duelo que será disputado na Neo Química Arena.

O elenco vem treinando seguidamente desde a última quarta-feira, um raro "respiro" em um calendário tão preenchido. Esse período vem sendo importante para recuperar o volante Alex Santana e o atacante Talles Magno, que vinham tratando de lesão na coxa. O primeiro, especialmente, é preparado para retornar contra o Athletico-PR depois de pouco mais de dois meses de ausência.

Além disso, a expectativa de pessoas do clube é que o volante José Martínez retorne antes do previsto a São Paulo, já que ficou suspenso pela Venezuela nas Eliminatórias Sul-Americanas. O atleta deve ser "reforço" para a partida contra o Furacão, enquanto Félix Torres e Ángel Romero devem seguir a programação normal, retornando apenas na quarta-feira.

A partida contra o Athletico-PR é de extrema importância pensando na luta contra o rebaixamento do Brasileiro. O Corinthians se encontra na 18ª posição, com 29 pontos, enquanto o Furacão está na 15ª colocação, com 31 unidades e dois jogos a menos.

Depois do jogo válido pela liga nacional, na quinta-feira, a atenção do Corinthians passa a se voltar para o Flamengo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. O jogo vai acontecer no próximo domingo, também em Itaquera, depois do Timão perder a ida por 1 a 0 no Maracanã.

Com tempo para treinar e assimilar o empate sofrido nos minutos finais contra o Internacional, na última rodada do Brasileiro, a expectativa é que o elenco do Corinthians dê uma resposta nesta semana.