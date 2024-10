Neymar aponta Vinicius Júnior como favorito para a conquista da Bola de Ouro: "Não tem outro"

O craque Neymar Júnior, atualmente no Al-Hilal, rasgou elogios ao atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, e o apontou como o grande favorito para ser o vencedor da Bola de Ouro deste ano.

"Eu amo o Vini. Vini é um grande amigo que o futebol me apresentou. E ele fez uma grande temporada. Jogou muito, com certeza estarei torcendo por ele, para que ele vença a bola de ouro. Acho que para mim não tem outro a não ser ele para ganhar", afirmou em entrevista à Band Sports.

"E a gente espera que isso volte para o Brasil logo, que seja agora com o Vini, um cara que merece, porque é um batalhador, que sofreu muito ao longo da vida, mas superou todas as expectativas, superou todas as críticas que fizeram dele. Hoje, ele se tornou um grande ídolo e herói para nós. Então, fico muito contente e feliz dele estar carregando essa bandeira brasileira ao redor do mundo", concluiu Neymar.

Na última temporada, Vini levantou novamente o troféu da Champions League pelo Real Madrid, sendo decisivo no mata-mata, inclusive com gol na final. Além disso, foi campeão do Campeonato Espanhol. Ao todo, realizou 46 jogos, marcou 26 gols e deu 12 assistências.

Os principais concorrentes do brasileiro são: o volante Rodri e o meio-campista Jude Bellingham.

O espanhol ganhou novamente o Campeonato Inglês pelo Manchester City e foi campeão da Eurocopa, sendo eleito melhor jogador do torneio. Já o atleta inglês levou seu país à final do torneio continental e foi um dos principais nomes do Real Madrid durante a temporada.