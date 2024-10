Goleiro faz sequência impressionante de quatro defesas na Colômbia; veja

O goleiro Andrés Mosquera Marmolejo, do Santa Fé, fez uma sequência milagrosa de defesas e garantiu a vitória da sua equipe sobre o Patriotas, nesta segunda-feira (14), pelo Campeonato Colombiano.

O que aconteceu

Mosquera fez quatro defesas seguidas. O lance aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo, quando o Santa Fé já vencia o jogo por 2 a 1 — placar final do jogo.

A sequência de defesas aconteceu após uma cobrança de falta na área. A bola foi desviada por um defensor, que acabou deixando Rodas, do Patriotas, cara a cara com Mosquera. Ele finalizou, mas o goleiro defendeu. No rebote, Borja chutou de primeira, mas o arqueiro defendeu com o pé esquerdo.

Mosquera parou Rodas e Borja de novo na sequência. Rodas teve o gol aberto para finalizar e bateu firme, mas o goleiro se jogou com tudo e conseguiu espalmar. A bola sobrou no alto para Borja, que tentou um golaço de voleio, mas viu o adversário fazer um novo milagre ao defender no contrapé.

O goleiro foi abraçado por quase todos os companheiros após o lance. Os jogadores do Patriotas, por outro lado, lamentaram firmemente as chances perdidas.

A vitória — assegurada por Mosquera — deixou o Santa Fé na briga pela liderança. A equipe tem 28 pontos, quatro a menos que o América de Cali, atual líder, e aparece na terceira colocação.