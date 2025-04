Corinthians achou que o ano acabou ao vencer o 'Paulistinha', diz Arnaldo

O Corinthians está em clima de fim de ano após o título estadual contra o Palmeiras, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (3).

O Corinthians é muito grande para achar que o ano acabou ganhando o Paulista sobre o Palmeiras. E o Corinthians tratou o ano dessa forma — todo mundo no Corinthians, todo corintiano.

Então, acabou o Paulista, o Garro — 'ah, eu não tenho mais condição, eu preciso parar' —, o Hugo — 'eu senti a coxa, eu preciso parar'. A torcida foi proibida de usar bandeira, instrumento, porque no Paulista ela se queimou literalmente — ela acabou com o jogo no rojão.

Uma coisa meio de fim de ano. O ano está começando, gente. Faltam nove meses para acabar o ano.

Arnaldo Ribeiro

O colunista criticou a estratégia de jogo e as escolhas táticas de Ramón Díaz na derrota do Timão por 2 a 1 para o Huracán, na Neo Química Arena, na estreia da Sul-Americana.

Arnaldo chamou atenção à disparidade financeira entre os times e cobrou melhor desempenho do Corinthians nas principais competições da temporada.

Atualmente, pode ser o rival das galáxias, pode ser o Palmeiras, fila de muitos anos, não dá para viver de estadual na temporada, time grande nenhum do país. Ainda mais o time que tem a terceira folha de pagamento do país, né?

O Corinthians é disparado o time mais valioso da Copa Sul-Americana, seguido pelo Cruzeiro, bem atrás. Em termos de valor de elenco, o Corinthians seria já um dos times mais valiosos da Libertadores. Então, o Corinthians não montou elenco para ganhar o Paulistinha.

Montou para ganhar o Paulistinha do Palmeiras e para ser um time protagonista, e não isso aí.

Com a derrota em casa, o Corinthians é o terceiro colocado do grupo C da Sula, onde apenas um time se classifica por pote. Além do Huracán, o América de Cali também venceu.