Caio Borralho revela acerto por próxima luta no UFC, mas despista: "Não posso falar"

Nos últimos meses, Caio Borralho vinha expressando publicamente sua angústia para achar seu próximo desafio no UFC. Sem competir desde agosto de 2024 no octógono mais famoso do mundo, o peso-médio (84 kg) se aventurou até em uma luta de grappling durante o período, a fim de se manter ativo, em ritmo de competição. Entretanto, após um longo período de espera, as preces do brasileiro parecem ter sido atendidas. Afinal de contas, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, 'The Natural', como é conhecido, revelou que já acertou os detalhes de seu próximo combate no Ultimate.

Evento, data e adversário já estão devidamente definidos. Tais detalhes, porém, ainda não podem ser revelados e, portanto, Borralho optou por fazer mistério. Atual número 6 do ranking da categoria, o atleta da 'Fighting Nerds' elegeu dois alvos como prioridades nos últimos meses, com direito a desafios públicos: Robert Whittaker e Nassourdine Imavov, números 5 e 1 entre os pesos-médios, respectivamente. Agora resta saber se a postura mais vocal do maranhense surtiu o efeito esperado ou se o próximo oponente não está entre esses dois nomes.

"Tem sido um momento de espera, que estou usando para desenvolver outras coisas. Estou viajando o mundo inteiro, trabalhando muito fora do octógono. Ficar sem lutar realmente te deixa ansioso, estou evoluindo muito nessa parte (mental). Mas o bom é que a gente já tem uma luta, já tem uma data, já tem um adversário. A gente só não pode falar nada ainda, absolutamente nada. Esse é o máximo que posso falar. Logo mais tem novidades. Se Deus quiser, vocês vão gostar muito. E o cinturão está mais perto do que nunca. O campeão chegou!", revelou Caio.

Title shot em 2025?

Invicto no UFC com sete vitórias na organização presidida por Dana White, Borralho enxerga 2025 como um período crucial para suas pretensões na carreira. Além do próximo desafio já confirmado que, apesar do suspense, tende a ser próximo do meio do ano, o lutador do Maranhão quer voltar a competir ao menos mais uma vez nesta temporada - e de preferência já em uma eventual disputa pelo cinturão da categoria, hoje em posse do sul-africano Dricus du Plessis.

"A data que tinha colocado na minha cabeça (como limite) foi que até no máximo no meio de julho eu tenho que lutar. Minha cabeça é essa. Se Deus quiser (a próxima luta é antes disso). Esse é o plano (cinturão em 2025). Até mesmo antes de saber dessa próxima luta, esse era o plano. Disputar o cinturão até o final do ano. Fazer uma luta até o meio do ano e, depois, até o final desse - no máximo, no começo do outro ano quero estar disputando o cinturão. É mais ou menos isso que estou pensando", projetou Borralho.

Aos 32 anos, Caio parece estar próximo de atingir seu auge esportivo e também de maturidade. Estudioso dos aspectos da luta, o brasileiro surge como uma grande esperança de título para o país entre os pesos-médios. Profissional desde 2014, 'The Natural' é dono de um cartel de 17 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado) no MMA.

