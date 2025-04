São Paulo encerra jejum de quase um mês da elite paulista fora do estado

O São Paulo venceu o Talleres na noite de ontem e acabou com uma seca de três semanas dos times paulistas da elite nacional em jogos oficiais contra clubes de fora do estado.

O que aconteceu

O estado tem seis representantes na primeira divisão do Brasil, liderando no país. Além dos quatro grandes, Mirassol e Red Bull Bragantino também estão entre os 20 times que disputam o Brasileiro.

Antes do Tricolor, a última vitória de um paulista da Série A contra equipes que não são do estado havia sido em 12 de março, quando o Corinthians bateu o Barcelona-EQU. Há 21 dias, o clube do Parque São Jorge superou o time equatoriano por 2 a 0 na Neo Química Arena, mas não conseguiu reverter a desvantagem do jogo de ida e foi eliminado precocemente na terceira fase da pré-Libertadores.

Desde então, foram sete jogos dos times de São Paulo contra "forasteiros" e apenas um triunfo no tempo regulamentar. Nenhum dos seis paulistas venceu na estreia do Brasileiro, no último final de semana, e antes disso o Bragantino avançou na Copa do Brasil nos pênaltis.

Yuri Alberto, do Corinthians, em ação contra o Barcelona-EQU, pela pré-Libertadores Imagem: Luis Moura/Ag. Estado

Até o momento, a campanha dos paulistas contra times de fora do estado é de: três vitórias, seis empates e quatro derrotas —aproveitamento de 38,5%. Apenas Corinthians e Bragantino haviam enfrentado times que não são de São Paulo antes do último final de semana por participarem, respectivamente, das fases preliminares da Libertadores e das duas rodadas iniciais da Copa do Brasil. Já Mirassol, Palmeiras, Santos e São Paulo só haviam disputado o Paulistão.

O Palmeiras ainda joga na noite de hoje pela Libertadores. O Alviverde visita o Sporting Cristal, no Peru, às 19h (de Brasília).

Jogos dos paulistas