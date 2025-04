Rodada NBA: Anthony Davis comanda vitória dos Mavericks sobre os Hawks

Diversos jogos agitaram a NBA, liga norte-americana de basquete, nesta quarta-feira. O Dallas Mavericks venceu o Atlanta Hawks, por 120 a 118, no American Airlines Center, com grande atuação de Anthony Davis, que acertou o arremesso da vitória nos segundos finais.

O ala-pivô terminou o jogo com 34 pontos, 15 rebotes e duas assistências. Klay Thompson também se destacou com 17 pontos, quatro rebotes e duas assistências. Pelo lado dos Hawks, Trae Young anotou 25 pontos, quatro rebotes e 12 assistências, além de Onyeka Okongwu, com 20 pontos, 14 rebotes e duas assistências.

Com o resultado, o Dallas Mavericks segue na 9ª posição da Conferência Oeste, com 38 vitórias e 39 derrotas. O Atlanta Hawks, por sua vez, caiu para a 8ª colocação da Conferência Leste, com 36 vitórias e 40 derrotas.

Os Mavericks voltam à quadra nesta sexta-feira, às 23h30 (de Brasília), quando visitam o Los Angeles Clippers, no Intuit Dome. Os Hawks recebem o New York Knicks neste sábado, às 16 horas, na State Farm Arena.

Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons

Ainda nesta quarta-feira, o Oklahoma City Thunder derrotou o Detroit Pistons, por 119 a 103, no Paycom Center. Mais uma vez, Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque da partida, com 33 pontos, seis rebotes e três assistências.

Além do armador, Chet Holmgren, 22 pontos, 11 rebotes e quatro assistências, e Jalen Williams, 23 pontos, cinco rebotes e três assistências, também foram importantes. Pelo lado dos Pistons, que não contou com Cade Cunningham, Tim Hardaway Jr. foi o cestinha, com 23 pontos, três rebotes e três assistências.

Assim, o Thunder, que venceu a 11ª partida seguida, segue isolado na liderança da Conferência Oeste, com 64 vitórias e 12 derrotas, melhor recorde da temporada. Os Pistons ocupam a 5ª posição da Conferência Leste, com 42 vitórias e 34 derrotas.

As duas equipes voltam à quadra nesta sexta-feira. O Oklahoma City Thunder visita o Houston Rockets, às 21 horas, no Toyota Center. O Detroit Pistons encara o Toronto Raptors, às 20h30, na Scotiabank Arena.

Outros resultados da NBA nesta quarta-feira

Boston Celtics 103 x 124 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 124 x 105 New York Knicks

Houston Rockets 143 x 105 Utah Jazz

Indiana Pacers 119 x 105 Charlotte Hornets

Los Angeles Clippers 114 x 98 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 106 x 113 San Antonio Spurs

Washington Wizards 116 x 111 Sacramento Kings