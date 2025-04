Quinteros valoriza vitória sobre o Sportivo Luqueño pela Sul-Americana: "Jogo difícil para o Grêmio"

Na noite desta quarta-feira, o Grêmio venceu o Sportivo Luqueño, do Paraguai, por 2 a 1, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, no Defensores Del Chaco. Após o apito final, o treinador Gustavo Quinteros destacou a dificuldade da partida para o Tricolor.

"Foi uma partida muito distinta em relação ao que jogamos contra o Atlético-MG. Tivemos que nos acostumar, quatro dias depois, a uma forma de jogar diferente, com muitas bolas aéreas, que criavam divididas, segundas e terceiras jogadas. Não era fácil resolver este jogo. No segundo tempo, tivemos um pouco mais da bola e de elaboração. Nosso rival nos complicou com cruzamentos e com bolas aéreas. Foi um jogo difícil para o Grêmio", disse Gustavo Quinteros em entrevista coletiva.

3 PONTOS NA BAGAGEM: Sportivo Luqueño 1×2 #Grêmio

Com gols de Arezo e Braithwaite, vencemos em nossa estreia pela #SulAmericana25. Um duelo longe de casa mas sempre com o apoio da torcida Tricolor. VAMOS! ?? #CSLxGRE pic.twitter.com/Kfc4T9nAaL ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 3, 2025

De pênalti, o Grêmio abriu o placar com Matías Arezo, mas viu Federico Santander deixar tudo igual no placar, ainda no primeiro tempo. Aos 25 minutos da segunda etapa, Martin Braithwaite aproveitou o cruzamento de Cristian Olivera e garantiu a vitória para o Imortal.

Com o resultado, a equipe gaúcha larga na vice-liderança do grupo D da Copa Sul-Americana, com três pontos conquistados, atrás apenas do Godoy Cruz. O Sportivo Luqueño é o 3º colocado.

"Defensivamente, temos que melhorar. Muitos cruzamentos que temos que bloquear, não fazemos. O rival atacou pela esquerda e direita com dois ou três cruzamentos perigosos que temos que bloquear. Ocorreu também contra o Atlético-MG. São coisas que temos que trabalhar e que não temos muito tempo. Vamos insistir nessas situações e temos que melhorar na defesa. Cada vez vamos jogar melhor. O importante é que, enquanto queremos melhorar, estamos ganhando", analisou Quinteros.

Agora, o Grêmio volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Ceará, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. O Imortal tem três pontos e ocupa a 5ª posição. A equipe cearense é a 6ª colocada, com um ponto somado.