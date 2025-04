Newcastle renova com o zagueiro Fabian Schär até julho de 2026

Nesta quinta-feira, o Newcastle anunciou a renovação de contrato do zagueiro Fabian Schär até o final da temporada 2025/26. No clube inglês desde julho de 2018, o suíço de 33 anos é um dos jogadores mais antigos no atual elenco.

"Estamos satisfeitos em estender o contrato de Fabian. Ele desempenhou um papel significativo no crescimento do clube nos últimos ano e continua a ser importante dentro e fora de campo", disse Paul Mitchell, diretor esportivo do clube, no comunicado.

Everyone needs a Fabian Schär! ? We're delighted to announce @fabianschaer has extended his contract at St. James' Park until the end of the 2025/26 season. pic.twitter.com/4odiZzHvCo ? Newcastle United (@NUFC) April 3, 2025

Com passagens pelo Hoffenheim, da Alemanha, e Deportivo La Coruña, da Espanha, Schär irá completar a sua sétima temporada pelo Newcastle. Até o momento, atuou em 221 partidas, com 19 gols e nove assistências.

Na atual temporada, o zagueiro participou da conquista do inédito título da Copa da Liga Inglesa, participando da final contra o Liverpool sem ser substituído. O jogador ainda acumula três conquistas consecutivas do Campeonato Suíço com o FC Basel, entre 2012 e 2015.

Agora, tanto o jogador quanto o Newcastle voltam as atenções para as últimas rodadas do Campeonato Inglês. Com 50 pontos, a equipe de Eddie Howe está na quinta posição da competição e enfrenta o Leicester nesta segunda-feira, pela 31ª rodada, às 16h (de Brasília).