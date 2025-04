Paz selada? Raphinha troca camisa e abraços com meia da Argentina após jogo

O atacante brasileiro Raphinha cumprimentou Rodrigo De Paul e trocou camisa com o meia argentino depois do jogo entre Barcelona e Atlético de Madri, pela semi da Copa do Rei (assista abaixo).

O que aconteceu

Raphinha esperou pelo argentino no interior do estádio Metropolitano após a classificação do Barça. O time catalão venceu fora de casa por 1 a 0, com gol de Ferran Torres, e avançou à final com 5 a 4 no placar agregado.

O brasileiro foi filmado abraçando De Paul com abraços e trocando camisa com o camisa 5 colchonero. O atacante também cumprimentou outros jogadores do Atleti que passavam por ele em direção ao vestiário.

Raphinha is the definition of class. Meeting with Rodrigo de Paul post match to swap jerseys after Argentina beat Brazil 4-1 two weeks ago in the international break. x respeto pic.twitter.com/1sX49NOuf9 -- Sara Poraria (@SaraPoraria) April 2, 2025

O episódio ocorreu uma semana após o tenso duelo entre Argentino e Brasil que foi apimentado pelo polêmico "porrada neles" de Raphinha. A fala do brasileiro, em entrevista a Romário, esquentou os bastidores do clássico sul-americano, que terminou com goleada argentina.

O próprio jogador já havia tentado amenizar a declaração durante o jogo das Eliminatórias, de acordo com outro argentino. O lateral Tagliafico afirmou que Raphinha tentou se explicar ainda em campo e que teria sido mal interpretado: "Ele disse que traduziram errado".

A partida contra o Atlético também marcou o retorno do camisa 11 ao Barcelona após a Data Fifa. Ele atuou durante os 90 minutos. O brasileiro está em sua melhor temporada no clube, é artilheiro da Liga dos Campeões e apontado como candidato à Bola de Ouro.

O Barça vai encarar o Real Madrid na final da Copa do Rei. O time merengue conquistou a vaga com Endrick ovacionado em jogaço de oito gols.