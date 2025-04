Mundial de Surfe: Italo 'voa' no fim e estreia com vitória em El Salvador

Depois de um primeiro dia frustrante no Surf City El Salvador Pro, em que a competição precisou ser interrompida após apenas quatro baterias devido às fracas condições do mar, a quinta-feira (3) trouxe uma melhora - ainda que tímida.

A bateria de estreia de Italo Ferreira precisou ser reiniciada por falta de ondas nos primeiros minutos, mas, quando o relógio voltou a rodar, o líder do ranking mundial mostrou por que ocupa o topo da elite.

A bateria foi muito devagar, não tinha nada, eu estava olhando e pedindo apenas por uma chance. Tive que pegar as ondas ruins para fazer acontecer. Eu vi essa onda, tinha uma boa rampa, peguei velocidade, sabia que precisava de uma nota alta. Estou feliz com o desempenho Italo Ferreira à WSL após a bateria

Começo devagar

Na abertura da sua campanha em Punta Roca, Italo enfrentou o australiano George Pittar e o salvadorenho Bryan Perez, que entrou como convidado do evento. O confronto carregava um tempero especial: foi justamente Perez quem eliminou Italo na etapa do ano passado.

O início da bateria foi melhor para Pittar, que escolheu bem as ondas e, com uma série de batidas precisas, conquistou a maior nota até então, um 7,00. Italo tentou responder logo de cara com um aéreo, mas não conseguiu a nota que precisava. Perez também teve sua oportunidade, mas caiu na finalização.

Italo acelera

Em um mar com poucas oportunidades, cada erro pode custar caro. Mas Italo soube esperar o momento certo. Com menos de 10 minutos para o fim, usou a prioridade para pegar uma onda menor e garantiu pontos importantes para subir à segunda posição.

Nos cinco minutos finais, sem prioridade, o brasileiro decidiu arriscar. Ele surfou uma direita com um aéreo explosivo e seguiu com uma sequência de manobras afiadas. Depois, faltando menos de três minutos, pegou mais duas ondas, apostando na radicalidade e nos aéreos para virar a bateria e garantir a vitória na estreia, somando 14,67, com um 8,00 e 6,67.

Já Bryan Perez ainda tentou reagir no fim, mas não conseguiu melhorar sua posição e caiu para a repescagem.

Outros brasileiros na competição

Além de Italo, outros cinco brasileiros já estrearam na etapa de El Salvador. João Chianca e Yago Dora, atual vice-campeão do evento, conseguiram avançar direto para a próxima fase. Já Samuel Pupo, Alejo Muniz e Edgard Groggia não tiveram o mesmo desempenho e precisarão passar pela repescagem para seguir vivos na disputa.