Santos abre vendas de ingressos na bilheteria da Vila Belmiro para duelo contra o Bahia

O Santos iniciou a venda dos ingressos na bilheteria física da Vila Belmiro às 10h (de Brasília) desta quinta-feira para a partida diante do Bahia. A bola rola às 20h30 no estádio santista pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o Peixe, a iniciativa tem como objetivo "ampliar ainda mais o atendimento ao torcedor."

O guichê da venda das entradas para a partida funcionará até às 18h, próximo ao portão 06 da Vila Belmiro. Serão colocados à venda os ingressos para todos os setores do estádio.

A venda geral dos ingressos, que foram disponibilizados primeiramente para sócios, teve início na última quarta-feira (2). O preço dos ingressos para o público geral varia de R$ 250,00 a R$ 450,00. Os sócios têm desconto nas compras de acordo com o plano.

O duelo marca a estreia do Santos em casa na competição. Na primeira rodada, o Alvinegro Praiano visitou o Vasco, no São Januário, no Rio de Janeiro, e perdeu por 2 a 1. Além disso, o time de Pedro Caixinha não joga diante do seu torcedor há um mês, quando recebeu e venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Em casa, o Santos possui cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota na atual temporada. A equipe tem aproveitamento de 76,1% na Vila Belmiro, em 2025.

