Com Messi e Suárez em campo, Inter Miami é derrotado pelo Los Angeles FC na Concachampions

Mesmo com Lionel Messi e Luis Suárez como titulares, o Inter Miami foi derrotado por 1 a 0 na madrugada desta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, carinhosamente apelidada de Concachampions. O único gol da partida foi anotado por Nathan Ordaz.

Foi a primeira derrota do time de Messi na temporada. Antes, o Inter Miami vinha numa ótima sequência de sete vitórias seguidas e 14 jogos de invencibilidade.

Por sua vez, o Los Angeles FC conseguiu ter uma grande atuação, já que vinha de uma sequência de quatro derrotas nos últimos cinco encontros. A equipe norte-americana pode ser adversária do Flamengo no Super Mundial de Clubes, após a decisão da Fifa de excluir o León, do México, que estava no grupo do Mengão.

Com o resultado, o Los Angeles FC, equipe que também disputa a MLS, está em vantagem para o jogo de volta, que acontece na casa do Inter Miami na próxima quarta-feira (09), às 21h (de Brasília).

O gol do jogo

O único gol do jogo, anotado por Nathan Ordaz, saiu aos 12 minutos do segundo tempo. O atacante de El Salvador arriscou de fora de área e acertou o canto inferior esquerdo do goleiro Ustari, que nada pôde fazer.