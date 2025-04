Super Mundial: Fifa usa ingresso garantido na Copa para vender mais pacotes

Do UOL, em São Paulo

A Fifa lançou hoje um atrativo aos torcedores que adquirirem pacotes de entradas para o Super Mundial: a garantia da compra de ingresso para jogos da Copa do Mundo de 2026, que também será realizada nos EUA.

O que aconteceu

Os compradores de pacotes de tíquetes para a competição de clubes deste ano terão a oportunidade de compra garantida de tíquete para o torneio de seleções do ano que vem. A entidade máxima do futebol divulgou a novidade, que já está valendo, na manhã desta quinta.

São duas possibilidades de pacotes para o Super Mundial: o Ticket Pack e o Super Ticket Pack. A adesão pode ser feita por meio do site oficial da Fifa.

O primeiro inclui dois ingressos para jogos do Super Mundial, com a opção de compra de um terceiro. Um torcedor, por exemplo, pode adquirir entradas para os dois primeiros jogos e depois acertar a compra do duelo restante da fase de grupos

Já o segundo envolve 20 bilhetes no total, um por dia de jogo. Esse pacote conta necessariamente com um tíquete reservado para a partida de abertura ou a final e outro para uma das semifinais. Não é permitido repassar nenhum desses ingressos para pessoas que não tenham relação familiar ou de amizade comprovadas com o titular da compra.

Somente a adesão ao Super Ticket Pack permite a possibilidade garantida de compra de ingresso para a final da Copa do Mundo de 2026. Quem adquirir o pacote mais simples terá a oportunidade garantida de compra de entrada para qualquer outra partida que seja realizada nos EUA —e não para jogos no México ou Canadá.

O Super Mundial será disputado entre 14 de junho e 13 de julho. Os ingressos estão sendo vendidos desde 19 de dezembro. Já a Copa será entre 11 de junho e 19 de julho do ano que vem.