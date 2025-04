Corinthians não jogou nada sem Garro, não tem criatividade, diz Casão

O Corinthians jogou mal na derrota em casa para o Huracán na Sul-Americana e careceu de criatividade sem Rodrigo Garro, analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (3).

Péssimo resultado e péssimo rendimento — péssimo jogo do Corinthians. Ontem, o time do Huracán contra o Corinthians não teve nem comparação.

O Corinthians, no segundo tempo, foi um nada. Nenhum chute perigoso, nenhuma chance clara, nenhuma confusão na área, nenhuma defesa espetacular do goleiro, nada.

Casagrande

Casão criticou a falta de criatividade do time de Ramón Díaz sem Garro.

Para o colunista, o time titular do Corinthians é forte, mas falta reposição à altura.

O Corinthians mostra que tem um time muito bom, mas não tem elenco. Você perde o Garro, ontem a criação foi zero, zero criatividade.

Garro não está lá, ninguém pensa o jogo, ninguém tenta uma jogada, uma enfiada de bola, ninguém chuta de fora da área, a bola parada também perde muito. O nível técnico cai e a inteligência futebolista cai.

Então, olha o peso que o Garro tem nesse time. Aí sai o Garro, não tem criatividade.

Casagrande

Além de Garro, que viajou à Espanha para tentar um "tratamento inovador" no joelho, o Timão também não teve o goleiro Hugo Souza, que vai ficar um mês afastado por uma lesão na coxa.

Com a derrota em casa, o Corinthians é o terceiro colocado do grupo C da Sula, onde apenas um time se classifica por pote. Além do Huracán, o América de Cali também venceu.

