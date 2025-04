Torcida do Corinthians reserva todos os ingressos para duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

A promessa é de casa cheia na Arena para o duelo contra o Vasco. Nesta quinta-feira, a dois dias da partida, o Corinthians informou que todos os ingressos para o confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro, já foram reservados pela Fiel Torcida.

O Corinthians recebe o Vasco neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada da Série A.

Desde o início das vendas na última terça-feira, membros adimplentes do Fiel Torcedor esgotaram as reservas. Sendo assim, a abertura da comercialização prevista para às 17h desta quinta-feira, para o público geral, já não conta com entradas disponíveis.

Contudo, reservas que não tiverem o pagamento confirmado serão canceladas, e os ingressos retornarão ao sistema. Assim, o torcedor que ainda deseja assistir ao clássico diretamente da Arena deve seguir de olho na plataforma fieltorcedor.com.br.

A expectativa, assim, é que o estádio esteja cheio em mais um compromisso do Timão na temporada. O Corinthians, por sua vez, precisa dar uma resposta à torcida após a derrota para o Huracán-ARG, na última quarta-feira, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Já no Brasileirão, o Alvinegro paulista iniciou a sua trajetória com um empate fora de casa, em 1 a 1, contra o Bahia. O time ocupa a oitava colocação, com um ponto conquistado. Agora, a equipe vai em busca dos três pontos contra o Vasco para voltar a vencer.