FPA e SESP unidos para levar atletismo às comunidades em situação de vulnerabilidade

Nesta semana, aconteceu uma reunião entre a Federação Paulista de Atletismo (FPA) e a Secretaria de Esportes no Estado de São Paulo. Com o objetivo de criar projetos de atletismo para as comunidades carentes, o encontro juntou o presidente da FPA, Joel Oliveira, o diretor da coordenadoria de esportes e lazer da Secretaria, Luis Carlos Oliveira, e o coordenador, Coronel Carlos Henrique Ferreira de Araújo.

A reunião é o começo dos diálogos sobre os projetos voltados para a população em situação de vulnerabilidade social no estado. Além disso, planejam a inauguração de estruturas de atletismo em São Paulo.

"Uma grande alegria recebermos o Dr. Luis, que foi um dos grandes atletas da FPA na velocidade, e agora uma autoridade internacional da avaliação física e do esporte, acompanhado pelo coordenador, que iniciou seus trabalhos na SESP já com excelente disposição e abertura para o diálogo. A Federação está totalmente à disposição para colaborar com todos os projetos que puderem fomentar mais esporte, em especial o atletismo, e trabalharemos em tudo o que for possível para somar esforços", destacou Joel.

A FPA se colocou à disposição para colaborar com o governo em outras ações que fomentem ainda mais o esporte. Uma delas é realizar uma festa na reinauguração da pista Ícaro de Castro Mello, no Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, prevista para abril de 2026.

A ideia é fazer um série de outras competições relacionadas à Central Única das Favelas (Cufa), organizadora da Taça das Favelas de futebol. Assim, os mais bem selecionados em cada torneio participariam da final e, com isso, a aproximação com a FPA é fundamental.

"Obviamente, por se tratar da modalidade atletismo, a Federação não podia ficar de fora, no sentido de dar todo o suporte técnico e a experiência organizacional de um evento como esse. Por isso, fomos buscar alinhamentos, ver quais são as possibilidades e os caminhos a serem seguidos. O presidente Joel nos recebeu muito bem, foi um papo bastante amistoso. Futuramente, vamos desenvolver uma série de ações nessa parceria da Secretaria e da FPA", detalhou Luis, que está concluindo o doutorado em Educação Física e Saúde.