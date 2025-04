Zubeldía tem usado mal a base do São Paulo? Casão e Arnaldo debatem

Luis Zubeldía tem usado mal a base do São Paulo e perdeu uma chance de dar rodagem aos jovens no Campeonato Paulista?

No UOL News Esporte desta quinta (3), os colunistas Walter Casagrande e Arnaldo Ribeiro debateram e divergiram sobre a questão.

Casão: Zubeldía errou ao não colocar a garotada no Campeonato Paulista

O Zubeldía tem que começar a dar confiança para a base porque ele vai precisar disso. O elenco é curto e também não é tão qualificado. Sai o Lucas e sai o Oscar, você não vai encontrar no elenco de São Paulo dois jogadores com a experiência e com a qualidade técnica.

O Oscar, pela criatividade, pela dinâmica que ele dá no jogo, pela visão de jogo, inteligência futebolística. O Lucas, pela intensidade, pela agressividade que ele coloca na equipe. Não dá.

O erro do Zubeldía, nesse ano, foi não ter utilizado os principais jogadores da base no Paulista - era o campeonato para colocar a garotada para jogar. Era para colocar no Paulista e ele tinha que ter colocado, repousava os titulares e dava uma continuidade na preparação física, na força muscular dos jogadores.

Quando começa Brasileiro e Libertadores, aí você não vai usar pra dar experiência. Agora não, ele vai ter que usar a garotada pra jogar mesmo. É partida pesada, pegando o Galo no Mineirão. O Galo vai pra cima, vai tentar ganhar o jogo de qualquer jeito. Domingo é pedreira.

Vai ter que usar a base para jogar, para dar rendimento e resultado, não mais para dar rodagem. Nisso ele errou.

Casagrande

Arnaldo: Base não fez pré-temporada com Zubeldía por opção da diretoria

A base, esses principais jogadores todos que a gente está citando, eles não fizeram a pré-temporada com o Zubeldía, com o time profissional, porque a diretoria não quis. O Zubeldía queria levar para os Estados Unidos o Matheus, o Ferreira, o Ryan. A diretoria do São Paulo, e aí está a questão, nunca se expõe — nem o Casares, nem o Belmonte, nem o Muricy.

O plano e a questão da ascensão de jogadores da base profissional não é uma responsabilidade do Zubeldía, é uma responsabilidade da direção do São Paulo, que tem a mesma política há algum tempo desde que assumiu. O Muricy é o coordenador da Barra Funda e de Cotia, e o Muricy é um cara dos mais vitoriosos na história do São Paulo e que sempre teve uma parcimônia gigantesca com a base.

A base do São Paulo, em outubro do ano passado, estava no lixo, era lanterna do Brasileiro sub-20, uma confusão desgraçada, o Casares querendo mudar o comando, mudar a política, pensando em parceria. Tem a troca do técnico do sub-17 para o sub-20, o Allan Barcellos dá uma ajeitadinha e a base do São Paulo jogou dois meses, jogou a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, ganhando no Morumbi com a torcida, e jogou a Copinha porque a direção achava importante eles jogarem a Copinha.

E eles ganharam a Copinha, só que Copinha é jogo a cada 48 h. Quando começou o Paulista, os caras estavam no bagaço — o Hugo, melhor jogador do time, tinha rompido o cruzado, o Ferreira tinha jogado todas. Então, tinha que jogar no Paulista? Depende, eles não tinham feito a pré-temporada com o time profissional. Enquanto os caras estavam começando aos poucos, eles estavam arrebentados.

Se o São Paulo quisesse esses caras no Paulista, eles teriam que ter ido para os Estados Unidos fazer a pré-temporada. Provavelmente eles teriam jogado o Paulista.

Arnaldo Ribeiro

