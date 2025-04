Merab e Kayla abrem como franco favoritos para lutas de título no UFC 316

Não demorou muito para que o mercado de apostas fosse atualizado com as duas disputas de título anunciadas para o UFC 316, que está previsto para acontecer no dia 7 de junho. E, ao menos na visão dos 'oddsmakers', profissionais responsáveis por definir as 'odds' iniciais, há amplo favoritismo em ambas as lutas que contarão com cinturões em jogo no evento que será sediado em Newark (EUA).

De acordo com o site especializado 'BetOnline.ag', o campeão peso-galo (61 kg) Merab Dvalishvili e a desafiante Kayla Harrison são franco favoritos para suas respectivas disputas no UFC 316, contra Sean O'Malley e Julianna Peña. O georgiano aparece com a 'odd' (probabilidade) inicial -275, enquanto a judoca bicampeã olímpica surge com a odd -600.

Assim, para lucrar com eventuais vitórias da dupla, os apostadores terão que investir pesado. No caso de Dvalishvili, um indivíduo que busque 100 dólares de retorno vai precisar colocar 275 dólares na sua 'fezinha'. Já para receber 100 dólares em caso de triunfo de Harrison, uma pessoa vai precisar colocar em jogo a quantia de 600 dólares antes da luta.

Azarões

Por outro lado, Sean O'Malley e Julianna Peña parecem contar com a desconfiança das pessoas responsáveis pelo mercado de apostas. O americano, que vai tentar recuperar o cinturão até 61 kg masculino do Ultimate, desponta como azarão para o confronto contra Merab Dvalishvili, com a odd inicial +235. Ou seja, a cada 100 dólares investidos na vitória do ex-campeão, um apostador pode ter 235 dólares de retorno caso o cenário se concretize.

Por sua vez, a campeã da divisão feminina dos galos surge como uma das maiores zebras em disputas de título recentes no UFC, com a odd +450. Assim, quem apostar 100 dólares no triunfo da americana de ascendência venezuelana sobre Kayla Harrison no dia 7 de junho, pode lucrar 450 dólares em caso de acerto no palpite.

UFC 316

Na luta principal do UFC 316, Merab Dvalishvili vai encarar Sean O'Malley, em uma revanche pelo título dos galos. No primeiro confronto, disputado em setembro do ano passado, o georgiano levou a melhor e destronou o rival norte-americano, alcançando o topo da categoria. Pelo 'co-main event', a atual detentora do cinturão até 61 kg feminino do Ultimate, Julianna Peña, colocará sua cinta em jogo contra a judoca Kayla Harrison, bicampeã olímpica em Londres e no Rio de Janeiro, em 2012 e 2016.

