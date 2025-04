Gabriel Magalhães terá de passar por cirurgia e está fora da temporada

O Arsenal e a Seleção Brasileira terão uma baixa confirmada pelos próximos meses. Conforme informou o clube inglês, o zagueiro Gabriel Magalhães terá de passar por cirurgia e, com isso, irá perder todo o restante da temporada europeia. O brasileiro sofreu uma lesão no tendão do músculo posterior da coxa no duelo com o Fulham, na última terça.

"Após ser substituído durante a nossa partida contra o Fulham na terça-feira, podemos confirmar que Gabriel Magalhaes sofreu uma lesão no tendão que requer cirurgia", anunciou o Arsenal em seu Instagram.

Agora, Gabriel será submetido a cirurgia para logo começar com seu processo de recuperação e reabilitação, com o objetivo de que o brasileiro esteja pronto para a próxima temporada, no segundo semestre.

Com a lesão, Gabriel também não estará disponível para a Seleção Brasileira na próxima data Fifa, em junho, quando o Brasil enfrentará Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Nesta temporada, Gabriel Magalhães atuou em 42 jogos pelo Arsenal, marcando cinco gols e contribuindo com três assistências.

Veja a nota oficial do Arsenal sobre o quadro médico de Gabriel Magalhães:

Gabi passará por um procedimento cirúrgico de reparação no tendão nos próximos dias, e imediatamente começará o seu programa de recuperação e reabilitação, com o objetivo de estar pronto para o início da próxima temporada.

Todos no clube estarão totalmente focados em apoiar o Gabi para garantir que ele esteja de volta à forma completa o mais rápido possível"