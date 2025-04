Renato Paiva vê derrota justa do Botafogo e fala sobre expulsão de Igor Jesus

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo estreou na competição nesta quarta-feira com uma derrota por 1 a 0 para a Universidad do Chile. O técnico Renato Paiva viu o triunfo dos chilenos como justo, após um jogo ruim do Fogão.

"A La U é venceu justamente porque fez gol e nós não. Tivemos um primeiro tempo melhor, mas essa posse que temos tem que terminar em jogadas de finalização, o que não acontecendo. Precisamos trabalhar mais, em algumas jogadas perdemos a bola rápido. Nossa posse tem que ser mais efetiva. A equipe foi perdendo físico. Fizemos mudanças que não melhoraram a equipe. O jogo acabou e nosso adversário ganhou de forma justa", analisou Renato Paiva.

Nos acréscimos, o Botafogo ainda perdeu o atacante Igor Jesus, que recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Renato Paiva disse que a equipe conseguirá jogar sem o jogador.

"Quanto ao Igor, vamos jogar com onze (no próximo jogo). Não estará o Igor, mas estará outro jogador. Não é uma dor de cabeça para mim. É uma dor de cabeça para o Igor que não jogará. Eu tenho que encontrar soluções. Obviamente, não queríamos entrar assim na Libertadores. É um resultado que nos desilude", complementou o técnico.

Agora, o Botafogo foca na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Glorioso recebe o Juventude no Estádio Nilton Santos, às 21h (de Brasília).