Corinthians sente impacto de maratona no início do ano com desgaste e elenco 'baleado'

A derrota do Corinthians para o Huracán por 2 a 1 nesta quarta-feira, na estreia da Copa Sul-Americana, evidenciou o desgaste do elenco alvinegro após sequência de partidas no início do ano. Já em abril, Ramón Díaz sofre com o desgaste do elenco e com uma série de atletas 'baleados' no departamento médico. O cenário se torna ainda mais preocupante pelo calendário com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a competição continental a serem disputados até a parada do Mundial de Clubes.

Antes da partida desta quarta-feira, o Corinthians já não contava com Hugo Souza e Rodrigo Garro. Ambos acusaram lesões logo após o título do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, na última semana. O goleiro tem uma lesão de grau dois na coxa direita, que o tirará de ação por pelo menos oito jogos no mês de abril.

Já o argentino, com um problema crônico no joelho direito (tendinopatia patelar), viajou à Espanha para um "procedimento inovador" em um centro de reabilitação de Madri. Ele ficará fora por tempo indeterminado e a tendência é que retorne aos gramados somente no segundo semestre deste ano. Neste primeiro momento, ele permanecerá na Europa por uma semana.

"Parece que não é justo para os torcedores, treinador e o próprio jogador (Garro) que tenha de atuar um jogo e parar. Vamos dar o tempo necessário para que possa se recuperar 100%. É um atleta que precisamos pela característica e como joga. Tivemos de mudar taticamente também. Faz parte do futebol e das características dos jogadores", afirmou Ramón Díaz sobre a situação do argentino após a partida.

Antes do duelo com o Huracán, o Corinthians ainda teve o desfalque de Fabrizio Angileri, que chegou no último mês e foi um dos destaques na decisão com o Palmeiras. Pouco antes do início da partida, foi diagnosticado com tendinite no bíceps da coxa esquerda e cortado da lista de relacionados. Não há um prazo para o retorno do atleta aos gramados e ele continua sob cuidado do departamento médico.

Para completar a lista de baleados, Gustavo Henrique sentiu um desconforto muscular no duelo desta quarta-feira e deixou a Neo Química Arena reclamando de dores. Ele será avaliado ainda nesta quinta-feira. No início deste ano, o zagueiro passou por uma lesão no tendão patelar do músculo adutor da perna direita e voltou aos gramados somente na reta final do Campeonato Paulista - conquistando a titularidade ao lado de Félix Torres.

Caso seja confirmada a lesão de Gustavo Henrique, o número de titulares lesionados no Corinthians subirá para quatro. Garro e Hugo Souza, após o título do Paulistão, revelaram que entraram em campo no sacrifício, para não desfalcar a equipe na decisão com o Palmeiras. Além destes, Yuri Alberto, com problema no ombro, também reclamou de dores, antes e após o título. Ele, no entanto, não é um desfalque para Ramón Díaz.

A sequência do Corinthians neste início de temporada acaba sendo a principal razão para os problemas físicos do elenco. Desde a estreia no Paulistão, o time disputou 22 jogos, em apenas 77 dias - média de uma partida a cada 3,5 dias. Além disso, o elenco passou por confrontos decisivos, como a pré-Libertadores, contra Universidad Central da Venezuela (UVC) e Barcelona de Guayaquil, além do mata-mata do Estadual.

Em comparação, o Palmeiras, rival na decisão do Paulistão, estreia nesta quinta-feira pela Libertadores e só disputou o Estadual até aqui na temporada. Depois da derrota para o Huracán, o Corinthians vai para seu 23º compromisso na temporada já neste sábado, diante do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Ramón garante que irá a campo com "o melhor que tem" disponível, sem pensar em poupar para o duelo com o América de Cali, fora de casa, na próxima terça-feira.