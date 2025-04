Carille lamenta empate do Vasco com o Melgar na estreia da Sula: "Amargo pelas circunstâncias"

O Vasco ficou no empate com o Melgar, nesta quarta-feira, em 3 a 3, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, no Estádio Monumental Virgen de Chapi. Depois do jogo, o técnico Fábio Carille falou sobre os motivos da equipe não ter segurado uma vantagem de dois gols e sofrido o empate.

"Fica amargo pelas circunstâncias do jogo. Não conseguimos subir as linhas. Não é desculpa, mas é verdade. Muitos jogadores pedindo oxigênio no intervalo. Da linha defensiva, só o João Victor não pediu. Outros jogadores também sentiram e começamos a nos desfazer da bola no segundo tempo. Dentro dessas circunstâncias, temos que comemorar esse ponto, mas com um pouco mais de atenção, poderíamos sair com os três", disse Fábio Carille em entrevista coletiva.

Jogando a 2.335 metros acima do nível do mar, o Vasco abriu 2 a 0, com gols de Philippe Coutinho e Pablo Vegetti, viu o Melgar desperdiçar um pênalti e descontar com Gregorio Rodríguez, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Vegetti marcou mais um, mas o time da casa reagiu e empatou o duelo aos 45 minutos, com Facundo Castro e Kenki Cabrera.

Assim, as duas equipes somam um ponto cada. Por enquanto, o Vasco ocupa a liderança do grupo G e o Melgar fica na vice-liderança. Academia Puerto Cabello e Lanús completam a chave e se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Misael Delgado.

"A ideia era colocar bastante jogadores no meio, ficarmos com a bola e sairmos tocando com a posse. Mas não conseguimos. Roubávamos a bola, o adversário pressionava no nosso campo e já perdíamos. Independente dos jogadores que você coloca no campo, a sua ideia nunca é trazer o adversário. Infelizmente, não funcionou", analisou Carille.

O Vasco volta a campo neste sábado, às 18h30, quando visita o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O Cruzmaltino começou a competição na 3ª posição, com três pontos. Enquanto o Timão é o 10º colocado, com um ponto somado.