Fluminense encaminha contratação de Renato Gaúcho

O Fluminense tem encaminhada a contratação de Renato Gaúcho como novo treinador da equipe após a demissão de Mano Menezes. As conversas avançaram nas últimas horas e devem ser concluídas ainda nesta quinta-feira.

Renato Gaúcho estava livre no mercado desde que deixou o Grêmio no final da última temporada. O treinador voltaria a trabalhar no Rio de Janeiro após pouco mais de três anos. Sua última passagem por um clube carioca foi no Flamengo, em 2021.

Essa também seria a sexta vez que Renato Gaúcho comandaria o Fluminense. O treinador passou pelas Laranjeiras em 1996, quando iniciou sua carreira à beira do campo, depois de 2002 a 2003, de 2007 a 2008, 2009 e 2014.

Como treinador do Fluminense Renato Gaúcho se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2007, contra o Brasiliense, seu primeiro título na beira do campo, e foi vice-campeão da Libertadores no ano seguinte, em 2008, caindo para a LDU nos pênaltis, em pleno Maracanã.

Há a expectativa de que Renato Gaúcho já estreie à frente do Fluminense no duelo do próximo domingo, contra o Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato Gaúcho era um dos cotados para ser o substituto de Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira. A prioridade da CBF, entretanto, é um treinador estrangeiro, com Jorge Jesus e Carlo Ancelotti despontando como os favoritos para o cargo.