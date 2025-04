Em má fase, Igor Jesus marcou apenas um gol nos últimos 18 jogos pelo Botafogo

O atacante Igor Jesus está sofrendo para repetir as boas atuações que teve com a camisa do Botafogo em 2024. Contabilizando seus últimos 18 jogos com o Glorioso, o jogador de 24 anos marcou apenas um gol e deu duas assistências.

O último tento do atacante foi há mais de três meses, quando fez o primeiro gol do Botafogo na vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, em 28 de janeiro, pelo Campeonato Carioca. Desde então, já são nove partidas sem marcar. Além disso, as duas assistências citadas acima ocorreram ainda no ano passado: contra o Palmeiras (26 de novembro de 2024) e São Paulo (08 de dezembro de 2024).

No período dos 18 jogos, Igor Jesus teve sete grandes chances de gol, mas não converteu nenhuma delas. O atacante também realizou 48 finalizações, mas apenas 19 foram certas no alvo.

Para piorar, Igor Jesus foi expulso nesta quarta-feira, durante os acréscimos da derrota do Botafogo para a Universidad do Chile, pela estreia da Copa Libertadores.

Buscando desencantar e sair do jejum de gols, Igor Jesus e o Botafogo agora focam na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 21h (de Brasília), o Fogão recebe o Juventude no Estádio Nilton Santos.