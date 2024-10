Alex Sandro treina com o grupo e fica à disposição do Flamengo para clássico contra o Fluminense

Após folgar no último domingo, o Flamengo se reapresentou com novidade no Ninho do Urubu. O lateral esquerdo Alex Sandro treinou com o grupo, nesta segunda-feira, e está à disposição para o clássico contra o Fluminense, pela 30ª rodada do Brasileirão.

O defensor, portanto, se recuperou de um desconforto na coxa direita. Por conta do problema, o jogador foi desfalque na vitória contra o Bahia, por 2 a 0, pelo compromisso passado no Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, no dia 5 de outubro.

No treino desta segunda, o técnico Filipe Luís comandou atividades técnicas e táticas. Convocados para representarem as suas seleções nas Eliminatórias, Gerson, Plata, Fabrício Bruno, Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Pulgar seguem como desfalques nos treinamentos durante a data Fifa.

O confronto contra o Fluminense está marcado para acontecer às 20h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Maracanã. Com 51 pontos, na quarta colocação, o Flamengo mira seguir com 100% de aproveitamento com o ex-lateral para diminuir a desvantagem para o líder, Botafogo, que tem 60 unidades e uma rodada a mais.

Depois disso, o Rubro-Negro foca no embate contra o Corinthians, pela volta das semifinais da Copa do Brasil, às 16h desse domingo, na Neo Química Arena. Na ida, o time carioca triunfou por 1 a 0, como mandante, com gol de Alex Sandro.