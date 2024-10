Olivetto inovou marketing no futebol e fez slogan da Democracia Corinthiana

Ícone da publicidade, Washington Olivetto, que morreu neste domingo (13) aos 73 anos, foi um dos responsáveis por revolucionar o marketing esportivo brasileiro. Ele também esteve envolvido na criação da Democracia Corinthiana.

O que aconteceu

Torcedor roxo, Olivetto foi vice-presidente de marketing do Corinthians no início da década de 1980. Ele já era um profissional de destaque na área, tendo ganhado anos antes seu primeiro Leão de Ouro da publicidade nacional.

O cargo não era comum em clubes brasileiros até então. O publicitário assumiu a função, que segundo ele não existia no futebol nacional até então, e iniciou buscas por um "rótulo" que valorizasse e representasse a marca do Corinthians.

Ideia de Olivetto estampou uniformes do Corinthians na década de 80 Imagem: Reprodução/Twitter

Idealizou a identidade do projeto, encabeçado pelos jogadores, que viria a ser chamado de Democracia Corinthiana. Olivetto buscava uma forma de, ao mesmo tempo, simbolizar a essência do "clube de todos", passar uma ideologia e atrair patrocínios. Liderado por Sócrates, Casagrande e Wladimir, o elenco alvinegro decidia assuntos internos de forma democrática, com votações entre os atletas.

O nome veio de um anseio popular da surgiu durante palestra de corintianos em uma universidade. A volta das eleições diretas era pauta nacional e apoiada por jogadores do Corinthians — o que inspirou a estampa 'Dia 15, vote' na camisa. Após participação de Olivetto e de atletas em bate-papo na PUC, o intermediador Juca Kfouri "resumiu" o movimento dos jogadores, e o publicitário abraçou a ideia.

Um dia fomos fazer bate-papo com estudantes da PUC. Eu, sócrates, Adilson, Wladimir. Mediador era o Juca Kfouri. Nós falavamos um pouco daquele projeto, que para nós era liberdade com responsabilidade. Uma hora Juca disse: 'Se eu entendi isso que estão fazendo, é uma democracia de corintianos'. Na hora eu falei 'achei o nome' escrevi em um papel. Washington Olivetto, ao Central do Timão, em 2021

A logomarca foi desenhada para virar pop. A "roupagem" do movimento foi inspirada na estética da Coca-Cola e do MDB, partido de oposição do governo militar, conforme contou o publicitário. Para ele, os resultados da equipe em campo alavancaram a visibilidade do projeto, mas foi o simbolismo que o deixou marcado na história: "Não era só futebol, envolvia a luta pela democracia".

Olivetto escreveu livros sobre o clube e a Democracia Corinthiana, como 'Corinthians: É preto no branco' e 'Corinthians x Os Outros'.