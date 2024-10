New Balance lança 14ª versão de tênis icônico com foco em inovação; conheça

Do UOL, em São Paulo

A New Balance lançou o Fresh Foam X 1080 v14, tênis que marca a 14ª versão de um dos principais artigos da marca.

Veja detalhes

O lançamento tem foco em inovação em desempenho. O tênis prioriza itens como conforto, absorção de impacto e flexibilidade.

O Fresh Foam X 1080 v14 pode ser utilizado tanto na corrida quanto em situações casuais. Para a prática esportiva, não há qualquer restrição em relação ao nível de performance dos corredores.

O tênis traz novidades na ventilação, com mais áreas respiráveis em zonas estratégicas, e entressola desenvolvida com a tecnologia Fresh Foam X, com maior amortecimento.

Já a lingueta é anexada ao cabedal para evitar movimentos indesejados — e até acidentes. Há também detalhes refletivos, que garantem maior visibilidade durante corridas e caminhadas noturnas.

O tênis da New Balance chega ao mercado com preço sugerido de R$ 1.199,99. A comercialização inicia na segunda-feira (14).