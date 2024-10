Giuliano engata sequência após lesão e celebra fase artilheira no Santos: "Aproveitar ao máximo"

O meia-atacante Giuliano tem sido um dos destaques do Santos nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Com quatro gols nos últimos cinco jogos, o experiente atleta tem ajudado o Peixe na busca pelo acesso à Série A. Giuliano foi quem abriu o placar na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, neste sábado, pela 31ª rodada. O jogador celebrou a fase artilheira que vive.

"Estou muito feliz com esse momento meu, particular. É uma fase muito boa de estar marcando gols. Esse era o intuito quando vim para cá: ser útil para a equipe, ajudar a equipe, tentar produzir meu melhor, ajudar como puder, seja com gols, assistências, correndo. E graças a Deus as coisas têm funcionado pra mim. Tenho tido bons momentos, ajudado a equipe com gols e fico feliz. A ideia é que a gente consiga prolongar essa fase, porque a vida, sabemos, é feita de fases. Então, é aproveitar ao máximo essa fase de artilheiro para terminar o ano", disse.

O meia de 34 anos sofreu com três lesões nesta temporada, o que o deixou de fora de alguns compromissos do Peixe. Na primeira fase do Paulista, o meia sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e foi desfalque por oito jogos, entre o fim de janeiro e começo de março. Depois, voltou a ser baixa em julho, quando teve lesão na coxa direita. Nessa oportunidade, ele ficou de fora por dois jogos e acabou se machucando novamente em seu retorno, no dia 22 de julho.

A partir disso, o atleta voltou ao Departamento Médico, com nova lesão muscular na coxa direita. Ele ficou fora por pouco mais de um mês e voltou aos gramados no dia 24 de agosto. Desde então, vem de uma sequência de nove jogos consecutivos, todos eles como titular. Nesse período, ele anotou quatro gols e assumiu a artilharia do Santos neste ano. Ao todo, ele soma 31 jogos, 12 gols marcados, além de duas assistências.

"Eu tive um ano atípico na minha carreira em questão de lesões. Se forem ver o histórico da minha carreira, tive pouquíssimas lesões. Mas, esse ano, acabou acontecendo. Não sou mais um garoto, uma hora a conta chega. Sempre me cuidei e me dediquei ao máximo, fui profissional. É um acidente de trabalho, estamos expostos a isso. A lesão faz parte do futebol. As minhas não foram graves, mas me tiraram de campo. Me chateou bastante, mas fez com que eu me cuidasse e dedicasse mais para que eu pudesse voltar bem. Estou tendo essa sequência de poder jogar sem nenhum problema físico. Espero manter assim para terminar o ano jogando", declarou.

Em boa fase, Giuliano segue à disposição de Fábio Carille para o duelo contra a Chapecoense, na próxima quarta-feira. As equipes se enfrentam às 20 horas (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SP). O duelo é válido pela 32ª rodada da Série B.