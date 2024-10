Estevão, do Palmeiras, explica escolha pelo Chelsea e diz: "Meu maior sonho é ser o melhor do mundo"

Ainda jogador do Palmeiras, Estevão já está vendido e ingressará no Chelsea após o Mundial de Clubes de 2025, em julho. O ponta de apenas 17 anos era cobicaçado por outros gigantes europeus, mas optou pelo time de Londres, o que gerou certa desconfiança do público, já que o clube inglês não vem tendo muito sucesso no desenvolvimento de seus jovens talentos. O garoto explicou o motivo da decisão.

"Decidi pelo Chelsea por causa do planejamento deles. Fiquei muito satisfeito com isso. Não apenas por mim, mas também pela minha família. Foi o clube que acreditou em mim e confiou no meu trabalho. Espero poder retribuir isso", disse ao The Guardian.

"Isso não me preocupa (jovens que não tiveram sucesso no Chelsea) porque cada um é diferente. Não sei o contexto ou como eles eram. Vou ter que encontrar meu espaço e vou ter que dar todo o meu esforço todos os dias", acrescentou.

A sua felicidade é a nossa felicidade, Cria! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/bHxcQD5R9w ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 23, 2024

Para contar com Estevão, o Chelsea precisou desembolsar um total de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões à época), sendo 45 milhões de euros fixos e mais 16,5 milhões em metas atingidas pelo atleta. Visto como uma das maiores promessas do futebol, a Cria da Academia revelou ter grandes ambições.

"Quero ganhar títulos e mostrar todo o meu potencial, mostrar tudo o que posso fazer. Campeão da Copa do Mundo, Premier League e Champions League. É isso que eu quero. Meu maior sonho é ser o melhor jogador do mundo. Esse é meu sonho. Um dia estarei entre os melhores. Mas não vou prometer ou projetar que alcançarei isso em alguns anos. Virá naturalmente", comentou.

No Chelsea, Estevão fará parceria com Cole Palmer, que vem sendo sensação na Inglaterra, liderou a participação em gols do Campeonato Inglês na temporada passada e teve sua comemoração fazendo sucesso. Inclusive, após acertar com o clube inglês, o jogador do Palmeiras repetiu a comemoração e revelou que teve um papo com seu futuro companheiro.

"Quando assinei pelo Chelsea, no dia seguinte marquei um gol e comemorei como Palmer. A comemoração dele era tendência, muito popular. Conversamos nas redes sociais, marquei-o no Instagram, ele me chamou de estrela, eu disse que ele também é uma estrela. Ele disse que faremos muitas coisas boas juntos pelo Chelsea", contou.

Promissor nas categorias de base, Estêvão subiu ao time profissional de forma definitiva no início desta temporada, depois da eliminação do sub-20 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar de estar em seu primeiro ano, ele é o líder em participações em gols do Campeonato Brasileiro, com nove gols e sete assistências.

O jogador volta a campo no próximo domingo, às 20h (de Brasília), quando o Palmeiras visitará o Juventude pelo Brasileirão. A partida será realizada no Alfredo Jaconi.