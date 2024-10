Neymar faz gol em treino e brinca em reapresentação do Al Hilal; assista

Neymar fez gol e demonstrou bom humor na reapresentação do Al Hilal nesta sexta-feira (11).

O que aconteceu

O clube saudita se reapresentou após seis dias de folga para a Data Fifa. Os jogadores fizeram exercícios físicos na academia e também participaram de uma atividade no campo.

O Al Hilal compartilhou dois vídeos em que Neymar é personagem principal. Em um deles, o brasileiro marca um gol de perna direita no treino. No outro vídeo (veja mais abaixo), ele brinca dizendo 'Hello, leaders', já que o time aparece na ponta da tabela no Campeonato Saudita.

Neymar está em processo final de recuperação de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele se machucou em outubro do ano passado, ainda no primeiro tempo do jogo contra o Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, e passou por cirurgia no mês seguinte.

O técnico Jorge Jesus descartou o retorno de Neymar ainda em 2024. "O Neymar é um jogador importante não só para o Al Hilal, mas para a liga em geral. Não posso especificar uma data de quando vai voltar, mas vamos avaliar a situação em janeiro", disse em coletiva no fim de setembro.

O brasileiro ficou fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita e só poderá ajudar a equipe saudita na Liga dos Campeões da Ásia. O Al Hilal volta aos gramados no dia 18, próxima sexta-feira, contra o Al-Fayha, pela liga nacional.