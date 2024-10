Espanha x Dinamarca: onde assistir e horário do jogo da Liga das Nações

Espanha e Dinamarca se enfrentam neste sábado (12), às 15h45 (de Brasília), em duelo pela terceira rodada da Liga das Nações. A partida acontece no estádio Nueva Condomina, na Espanha.

O jogo terá transmissão do SporTV, na TV por assinatura. O Placar UOL acompanha os lances do confronto em tempo real.

A seleção espanhola ocupa a segunda posição do Grupo 4, com quatro pontos. A equipe comandada pelo técnico Luis de la Fuente tem uma vitória e um empate até o momento, atrás apenas da Dinamarca. La Roja goleou a Suíça por 4 a 1 e empatou sem gols com a Sérvia.

Já os dinamarqueses ainda mantém 100% de eficácia no torneio. Líder do grupo, a Dinamarca venceu os dois jogos que disputou até agora: bateu os suecos e os suíços por 2 a 0 para garantir os seis pontos na competição.

Espanha x Dinamarca -- terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações

Data e hora: 12 de outubro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Nueva Condomina - Múrcia, Espanha

Onde assistir: SporTV (TV por assinatura)