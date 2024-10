Sem espaço no Santos, Miguelito é o artilheiro da Bolívia nas Eliminatórias

Aos 20 anos, Miguelito ainda busca se firmar no profissional do Santos, mas já é um dos protagonistas da campanha da Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O jogador é o artilheiro da seleção.

De acordo com Sofascore, em três jogos, sendo dois como titular, o atacante balançou as redes por três vezes. O jovem, portanto, precisa de 64 minutos para participar de um gol.

Miguelito, ainda, finalizou por sete oportunidades, com três no alvo, e acertou os quatro dribles que tentou. Os tentos do Menino da Vila ajudaram nas vitórias contra Colômbia, Chile e Venezuela.

? Miguel Terceros (20 anos) é o artilheiro da Bolívia nas Eliminatórias em 2024! ??? ? 3 jogos (2 titular)

? 3 gols (!)

? 64 mins p/ participar de gol (!)

? 7 finalizações (3 no gol)

? 4/4 dribles certos (100%!)

? Nota Sofascore 7.57 pic.twitter.com/dJi5XhlZbz ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 10, 2024

Pelo Santos, o jovem não tem o mesmo prestígio, com apenas quatro jogos na temporada, todos pela Série B e vindo do banco de reservas. No total, ele disputou 13 partidas, sem nenhum gol ou assistência.

Com 12 pontos, o Bolívia está na sexta colocação, com dois a mais do que o Paraguai, primeiro time fora da zona de classificação. Em nove partidas, os bolivianos têm quatro vitórias e cinco derrotas.

Em busca de comprovar que merece chances, Miguelito foca no duelo contra a Argentina. A bola vai rolar às 21h (de Brasília) da próxima terça-feira, no Monumental del Núñez.