Seleção Brasileira desembarca em Brasília para duelo diante do Peru pelas Eliminatórias

Na noite desta sexta-feira, a Seleção Brasileira desembarcou em Brasília, às 20h40. Os jogadores foram recebidos com festa pela torcida. Na próxima terça-feira, a equipe encara o Peru, em jogo válido pela décima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A bola rola no Mané Garrincha, às 21h45 (de Brasília).

O confronto mais recente do Brasil no Mané Garrincha foi diante do Catar, na Copa América de 2019, quando superou o adversário por 2 a 0. Dois anos depois, no mesmo palco, mas sem torcida por conta da pandemia, a Amarelinha venceu a Venezuela por 3 a 0.

A venda dos ingressos para a partida já está aberta, tanto na bilheteria física, quanto online (Bilheteria Digital). Foram disponibilizados cerca de 70 mil entradas, com preços a partir de R$ 120.

Nas Eliminatórias, o Brasil, que chega de vitória por 2 a 1, sobre o Chile, se encontra em quarto lugar, com 13 pontos somados.

Ingresso solidário

Cerca de 12 mil ingressos solidários foram reservados pela CBF. Nesta categoria, cada pessoa pode adquirir dois por CPF, além de ter que doar dois quilos de alimento não perecível.

O objetivo é arrecadar cerca de 24 mil quilos de alimentos e, posteriormente, enviar para instituições de caridade selecionadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e pelo Governo Federal.

Já em outros setores do estádio, cada torcedor poderá comprar quatro ingressos por CPF.

Confira os preços dos ingressos:

- Ingresso Solidário (Setor Superior Norte): R$ 120,00. Compra de dois por CPF e mediante doação de 2kgs de alimento por pessoa.

- Setor Superior Sul: R$ 200,00 (meia entrada) e R$ 400,00 (inteira).

- Setor Superior Leste: R$ 250,00 (meia entrada) e R$ 500,00 (inteira).

- Visitante (Superior Oeste - Portão P24): R$ 250,00 (meia entrada) e R$ 500,00 (inteira).

- Setores Inferior Norte, Sul, Leste e Oeste: R$ 300,00 (meia entrada) e R$ 600,00 (inteira).