Furacão x Ferrari humana: Copa do fisiculturismo tem duelos à brasileira

A fisiculturista Rayane Fogal, conhecida como The Hurricane, mira alto no Mr. Olympia 2024. A 'Furacão' brasileira sobe ao palco em Las Vegas buscando melhorar sua posição no pódio da Copa do Mundo da modalidade e, para chegar na posição máxima, precisará desbancar uma compatriota que domina a categoria: Francielle Mattos, a 'Ferrari humana'.

Furacão subindo ao pódio

Rayane vai para a sua terceira edição de Mr. Olympia. Ela pegou pódio já na primeira vez que subiu ao palco no principal torneio do mundo, em 2022, terminando em quinto. Com dez anos de experiência no fisiculturismo, já se consolidou no país como uma referência no meio e está em ascensão no exterior.

A mineira de Muriaé ficou em quarto entre as atletas Wellness no ano passado. A atleta de 29 anos da Integralmedica chega para o torneio de 2024 tendo conquistado a vaga duas vezes, com os títulos no Arnold Brasil e no Miami Pro. Se ficar entre as primeiras colocadas, garante vaga automática para o ano seguinte.

Rayane Fogal fo icampeã Wellness no Arnold Brasil Imagem: Reprodução/Integralmedica

Rayane ganhou o apelido por seu início "arrastando tudo" no fisiculturismo profissional e quer seguir evoluindo. A brasileira adotou 'Hurricane' como seu "nome de guerra", preferindo o termo em inglês para "ficar mais top", e a moda pegou. A atleta contou que já vê os fãs fazendo gestos e sons simbolizando um furacão quando a veem em eventos.

Ela confia que está no caminho certo para isso, com boas avaliações de juízes. Rayane decidiu competir nos EUA mesmo já tendo a vaga para o Olympia assegurada para receber feedbacks dos jurados, e está confiante.

Rayane Fogal é atleta patrocinada pela Integralmedica Imagem: Divulgação/Integralmedica

Peguei pódio nos dois anos, mas nesse eu quero alcançar uma posição maior. Estou confiante porque as avaliações que recebi nos últimos campeonatos foram muito positivos. Eu fui competir em Miami, já tendo a vaga, exatamente para pegar o feedback do árbitro que vai estar no Olympia.

Ele falou que eu estou exatamente no caminho que eles querem: nada muito musculosa, eu já perdi bastante massa muscular para me encaixar dentro do padrão da categoria. Com certeza subo posições. Rayane Fogal, ao UOL

Categoria 'mais brasileira' do Olympya

Rayane Fogal compete na categoria mais abrasileirada do Olympia e que tem uma dinastia vigente. A Wellness é a única das 11 categorias da Copa do fisiculturismo em que os EUA são desbancados. Neste ano, são dez fisiculturistas brasileiras no páreo, contra nove norte-americanas, e o Brasil tem as grandes favoritas.

Naturalmente as mulheres brasileiras já têm o físico dentro do padrão da categoria. A gente já tem glúteos, pernas, cintura fina, já é aquele corpo bem abrasileirado da Wellness. Por isso que as meninas brasileiras estão se sobressaindo, dominado aa categoria. Rayane Fogal

Francielle Mattos, que ficou conhecida como "Ferrari humana", faturou tri da categoria Wellness do Miss Olympia 2023 Imagem: Divulgação

Francielle Mattos, a "Ferrari humana", conquistou os três títulos disputados até então. Antiga companheira de time de Rayane, a tricampeã levou todas as edições da categoria, criada em 2021, e chocou o mundo do fisiculturismo com seu físico. O apelido veio após um fotógrafo especializado se impressionar com ela e soltar a comparação com o carro clássico da fabricante italiana.

Outra forte candidata é Isa Pereira Nunes, que ficou em segundo em 2023 e aumenta a expectativa para os "duelos à brasileira" pelo título. Do último pódio, apenas uma fisiculturista não era do Brasil. Elisa Alcantara, da República Dominicana ficou em terceiro, com Giselle Machado completando a quinta e última posição do pódio.