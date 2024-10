Popó x El Chino no FMS 5 vai passar na TV? Data, horário e onde assistir

Acelino Popó Freitas volta ao ringue neste sábado (12) para enfrentar Jorge 'El Chino' Miranda no Fight Music Show 5, no ginásio do Canindé, em São Paulo. O início das lutas do evento está previsto para 19h (de Brasília).

O que aconteceu

Popó protagonizou as outras quatro edições do Fight Music Show. O tetracampeão mundial de boxe já lutou com Whindersson Nunes, Pelé Landy, Júnior Dublê e Kléber Bambam. Ele venceu em todas as ocasiões.

Agora, o brasileiro terá pela frente o também experiente pugilista Jorge Daniel Miranda, conhecido como 'El Chino'. Na coletiva do evento no mês passado, Popó deu uma cadeirada no argentino.

Onde assistir à luta ao vivo

O evento completo será transmitido ao vivo pelo Combate (pay-per-view)

TrillerTV (streaming --de acordo com as condições da plataforma) também transmite ao vivo

Sportv3 (TV por assinatura) transmite as duas primeiras lutas da noite

TV Globo (TV aberta) vai passar os melhores momentos do evento após o Supercine

As lutas do evento

Popó x Jorge 'El Chino' Miranda

MC Livinho x Fe Alves

Luiz Otávio Mesquita x Nego do Borel

Lucas Viana x Hadballa

Thomaz Costa x Lucas Penteado

Reyphysique e Capial x Pobre Loco e Jr. Dublê

Esquiva Falcão x Morramad Araújo

Iago Freitas x Paulo Roberto

Fight Music Show 5