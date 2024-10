Ex-Palmeiras, Miguel Borja é acusado de maus-tratos aos seus filhos

Ex-jogador do Palmeiras e atualmente no River Plate, Miguel Borja foi acusado de maus-tratos aos seus dois filhos, de 7 e 10 anos, nesta terça-feira. A informação é do jornal Tyc Sports, que ainda explica que quem teria feito a denúncia foi a diretora da escola em que as crianças estudam.

O filho mais novo teria contado da situação à uma de suas professoras, que logo notificou a diretora. O mais velho ainda teria concordado com as falas de seu irmão.

Diante da situação, a instituição de ensino entrou em contato com o Ministério Público argentino, que "abriu investigação preliminar e convocou a família de Borja". Em seguida, uma especialista da área entrevistou o atleta colombiano, a esposa e os filhos de forma separada, mas "não teria verificado a situação descrita pelos menores".

Após a medida, um dos procuradores envolvidos no caso permitiu que os garotos voltassem à casa de Borja sem restrições. Ainda segundo a publicação, a família do jogador apresentou testemunhas que estiveram presentes na casa e puderam confirmar que "absolutamente nada aconteceu".

Por enquanto, o caso segue em aberto, e a promotora pode ordenar medidas adicionais ou simplesmente arquivar diretamente o processo e nada acontecer. Agora, Borja irá à escola dos filhos nesta quarta-feira para conversar com os envolvidos e, dependendo do que acontecer, irá avaliar se deve entrar com alguma ação judicial por conta da situação vivida.

Borja é um dos principais jogadores do River Plate nesta temporada e já marcou 27 gols em 39 jogos. O atacante também representou a seleção colombiana na Copa América deste ano, mas ficou fora dos convocados nesta data Fifa.

Borja ingressou no River Plate em 2022, mas antes passou por times como Palmeiras e Grêmio.