Botafogo-SP marca no fim, supera Guarani e escapa da zona de rebaixamento da Série B

Nesta quarta-feira, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani visitou o Botafogo-SP no Estádio Santa Cruz e perdeu por 3 a 2. Os gols do Bugre foram marcados por Caio Dantas (2), enquanto Alex Sandro, Victor Andrade e Alexandre Jesus anotaram para os mandantes.

Com o resultado, o Guarani ficou estacionado com 25 pontos. O time, lanterna da competição, emendou o quarto jogo sem triunfar (três derrotas e um empate). Do outro lado, o Botafogo-SP escapou da zona de rebaixamento. A equipe chegou na 15ª colocação, com 35 somados.

O Guarani retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o CRB, pela 31ª rodada da Série B. A bola rola às 21h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro. Do outro lado, o Botafogo-SP duela diante do Operário, no sábado. A partida acontece às 21h30, novamente no Estádio Santa Cruz.

Os gols

Aos dois minutos da etapa inicial, Caio Dantas, de costas para o gol, recebeu de João Victor. Assim, o atleta virou e finalizou para abrir o placar para o Guarani.

Aos 18, Victor Andrade fez boa jogada individual pela esquerda e bateu firme. O goleiro do Bugre deu o rebote, que sobrou para Alex Sandro apenas completar e deixar tudo igual no placar.

Ainda no primeiro tempo, aos 47, Caio Dantas, do Bugre, aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti no canto direito do goleiro.

Porém, os mandantes não desistiram e buscaram o empate no segundo tempo. Aos 36, também em cobrança de pênalti, Victor Andrade deixou tudo igual no marcador.

A virada aconteceu aos 52, com Alexandre Jesus. O jogador aproveitou a falha do goleiro do Guarani e empurrou para as redes.